İBB yolsuzluk davasında 9. hafta! Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısında

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının 9. haftasında tutuklu Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak. Daha önce 33 sanığın tahliye edildiği davada mahkeme, Kurban Bayramı öncesi yeni bir tutukluluk incelemesi daha yapacak. Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında 9. hafta, 31. gün oturumuyla devam ediyor. Toplamda 414 sanığın yargılandığı davada bugün gözler, mahkeme başkanından söz isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı savunmaya ve tutuklu sanıkların ifadelerine çevrildi.

İMAMOĞLU VE MAHKEME BAŞKANI ARASINDAKİ DİYALOG

Davanın bugünkü oturumu öncesinde adliye önünden gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Geçtiğimiz haftadan hatırlayacak olursak mahkeme başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında bir diyalog yaşanmıştı. Bir söz istemişti Ekrem İmamoğlu. Mahkeme başkanı ise o sözü çarşamba günü vermemişti fakat pazartesi günü söz vereceğini söylemişti." ifadelerini kullandı. Davanın bugünkü seyrinde İmamoğlu'na söz verilerek başlanması bekleniyor.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

SAVUNMA VE ÇAPRAZ SORGU SÜRECİ

Yargılama sürecinin detaylarına değinen Mustafa Kadir Mercan, "İmamoğlu'na söz verilmesinin ardından tutuklu sanık Ahmet Güldü'nün savunma işlemleri başlayacak. Savunma işlemlerinin ardından çapraz sorgusu yapılacak ve son olarak avukatları savunma yapacak. Süre kalırsa diğer sanıkların savunmalarına geçilecek." sözleriyle mahkeme takvimini paylaştı.

TOPLAMDA 33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Davanın geçmiş haftalarındaki hukuki gelişmeleri de hatırlatan Mercan, "İkinci ara tutukluluk incelemesinde savcı 9 kişi hakkında tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti ise oy birliğiyle ilk ara kararda 18, geçtiğimiz hafta ise 15 kişiyi tahliye etti. Böylece İBB yolsuzluk davasında şu ana kadar toplam 33 sanık tahliye edilmiş oldu." şeklinde konuştu. Tahliye edilenler arasında Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz ve Mehmet Çağlar Kuru gibi isimlerin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YENİ İNCELEME

Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerine ilişkin takvimi de aktaran muhabir Mercan "Mahkeme başkanının beyanına göre, yaklaşık 3 hafta sonra, Kurban Bayramı'ndan önce bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. O gün kimler için tahliye talebinde bulunulacağını hep birlikte göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.