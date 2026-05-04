Bakanlık harekete geçti: Giresun'da kirliliğine neden olan Alagöz Madencilik’e 2.5 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Giresun'un Doğankent İlçesinde bakır- kurşun- çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren Alagöz Madencilik’e 2 milyon 517 bin TL'lik ceza kesildi. Çatalağaç Deresi’nde kirliliğe yol açan yeraltı galerisi, gerekli önlemler alınana kadar kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YAPTIRIMLI PARA CEZASI!

Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin TL ceza kesildi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yeraltı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik bir havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yeraltı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu.