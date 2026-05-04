Ertuğruloğlu’ndan sert çıkış: Kıbrıs’ta Türkiye karşıtı ittifak! “Yakında pişman olacaklar”
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rum kesimi ile İsrail arasında kurulduğunu ifade ettiği Türkiye karşıtı ittifakın sonuçsuz kalacağını belirten Ertuğruloğlu, Türkiye’nin askeri varlığının adadaki dengeyi koruduğunu vurguladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) asla gerçekleşmeyecek hayalleri uğruna adayı ateş çemberi haline getirebilecek adımları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) akılcı hamleleriyle önlendi. Bu süreçte yaşananları SABAH'a değerlendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Nasıl ki Siyonist düşüncede vadedilmiş topraklar diye bir saplantı var, Megalo ideacılar da Büyük İskender'in imparatorluğunu tekrar kurma gibi bir rüya peşindeler. O yüzden şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama eminim Rum tarafı bundan yakın gelecekte çok pişman olacak." dedi.
'BAYRAM ETTİK'
GKRY'nin en gözde müttefikinin İsrail olduğunu ve Kıbrıs Adası'nın da vadedilmiş topraklardan sayıldığını belirten Bakan Ertuğruloğlu, İsrail'in "Kıbrıs'ı Türkiye'den kurtarmamız gerek. Türkiye tehdit." şeklindeki ifadelerine dikkat çekti. Bölgede artan tansiyon üzerine geçtiğimiz ay KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik Türkiye'nin gönderdiği 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırılmasına ilişkin de Bakan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs halkının heyecanını gördük, bayram ettik. Anavatan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bir kez daha dünyaya gösterdi." diye konuştu.
STATÜ SORUNU
Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da "İki kurucu eşit ortaktan ortaklığı bozan ödüllendirildi, Kıbrıs Türkü ise bugüne kadar cezalandırılmaya devam ediyor. Statülerde eşitsizlik var. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur. Sorun, eşitler arasında sürdürülen müzakerelerle çözülebilir. Eşitsizler arasında yapılan müzakerelerde eşitsizlerin neticede eşit olarak masadan kalkması mümkün değil." ifadelerini kullandı.