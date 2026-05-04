Ertuğruloğlu’ndan sert çıkış: Kıbrıs’ta Türkiye karşıtı ittifak! “Yakında pişman olacaklar”

BAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR Türkiye'nin üst teknolojiyi, hem elektronik harp sistemlerini hem de hava savunma sistemlerini Kıbrıs'ın güvenliği için gönderdiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Rumlar bundan duydukları rahatsızlığı çok üst düzeyde dile getirdi ve şikayet etti. Türk F-16'larının adaya gelmesine yönelik şikayetleri oldu. Kendilerinin görüşü alınmamış. Bunu söyleyecek kadar gerçeklerden kopuk bir bakış açıları var. Başka bir dünyada yaşıyorlar." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞI VAHŞİ PROJELERİ FRENLİYOR KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Adadaki İngiliz üsleri geçen yıllar zarfında her bölgedeki çatışmada gerek İngilizler gerek Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Bütün bunlar adayı bir hedef haline getirdi. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hiçbir savaşan ülkenin askeri hedefi durumunda bir ülke değil. Nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri. Türkiye'nin adada sağladığı caydırıcı güç, Rumların yeniden bir maceraya atılmasını, Türklere karşı bir vahşeti tekrar gündeme getirmelerini engelliyor." şeklinde konuştu.

EOKA TERÖRÜNE METHİYELER Sabah'ın haberine göre; Siyonist düşüncenin Rum kesimindeki etkisinin Güney'deki halkı da rahatsız ettiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Çünkü bunlar girdikleri yeri devralır. Sürekli sanki takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir terör örgütünü (EOKA) gündeme getirmeye başladılar. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı geliyor ve bu EOKA katillerini kahraman diye niteliyor. Rum öğrenciler, askeri üniformalarla EOKA andını tekrarladıkları törenler yapıyorlar." dedi.