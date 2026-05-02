Başsavcılık harekete geçti: Tuba Torun Erdoğdu’nun “savaş ilanıdır” sözlerine inceleme
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aykut Erdoğdu’nun avukatı ve eşi olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında “savaş ilanıdır” sözleri nedeniyle yargı görevi yapanı etkileme teşebbüs suçundan inceleme başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı olan Tuba TORUN ERDOĞDU'nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.