Bayram öncesi "phishing" alarmı! Emeklilerin bayram ikramiyesine göz diktiler
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yöntem değiştiren dolandırıcılar, mevsimsel tuzaklarla masum vatandaşları hedef almaya devam ediyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, katıldığı canlı yayında özellikle emeklilerin bayram ikramiyelerini ve tatilcilerin yaz rezervasyonlarını hedef alan sinsi "phishing" (oltalama) yöntemlerini ifşa etti.
Sokaklardaki hırsızlık olayları yerini dijital mecralardaki akıl almaz sistemlere bırakırken, dolandırıcılar şimdi de bayram öncesi emekli ikramiyelerini ve tatil planı yapan vatandaşları hedef alıyor.
Günümüzde dolandırıcılık sistemleri sadece bireyleri değil, dev bütçeli şirketleri de kıskacına almış durumda. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, özellikle yüksek meblağlı anlaşmalarda kullanılan yöntemi, "Bunlar genelde büyük şirketlerin maillerinin arasına girip 'aradaki adam' denilen yöntemle, iki firmanın yazışmalarına sızarak sanki sohbeti yapan tarafmış gibi davranıyorlar. Yüksek meblağlı anlaşmalarda ödemeyi kendi hesaplarına naklettirerek milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar" sözleriyle aktardı.
EMEKLİLERE "ERKEN İKRAMİYE" OLTASI
Sıradan vatandaşın cebindeki en ufak meblağa bile göz diken şebekeler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekli vatandaşlar için kurulan tuzağı devreye soktu.
Almaçayır, "Emekli ikramiyesinin bayram öncesinde yatırıldığını belirten sahte linkler atılıyor. Vatandaşlar da artık bu dolandırıcıların kurduğu, uzantısında bazen bir harf veya bir nokta eksiği olan o sahte linklere yönlendiriliyor. Bu linklere tıklanırsa hesap bilgileri ele geçirilebilir, hatta mobil işlemler üzerinden adınıza kredi çekilmesine kadar olay gidebilir" ifadelerini kullanarak emeklileri uyardı.