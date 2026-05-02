Bayram öncesi "phishing" alarmı! Emeklilerin bayram ikramiyesine göz diktiler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yöntem değiştiren dolandırıcılar, mevsimsel tuzaklarla masum vatandaşları hedef almaya devam ediyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, katıldığı canlı yayında özellikle emeklilerin bayram ikramiyelerini ve tatilcilerin yaz rezervasyonlarını hedef alan sinsi "phishing" (oltalama) yöntemlerini ifşa etti.

Sokaklardaki hırsızlık olayları yerini dijital mecralardaki akıl almaz sistemlere bırakırken, dolandırıcılar şimdi de bayram öncesi emekli ikramiyelerini ve tatil planı yapan vatandaşları hedef alıyor.

DOLANDIRICILAR BAYRAM İKRAMİYELERİNE GÖZ DİKTİ!

Günümüzde dolandırıcılık sistemleri sadece bireyleri değil, dev bütçeli şirketleri de kıskacına almış durumda. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, özellikle yüksek meblağlı anlaşmalarda kullanılan yöntemi, "Bunlar genelde büyük şirketlerin maillerinin arasına girip 'aradaki adam' denilen yöntemle, iki firmanın yazışmalarına sızarak sanki sohbeti yapan tarafmış gibi davranıyorlar. Yüksek meblağlı anlaşmalarda ödemeyi kendi hesaplarına naklettirerek milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar" sözleriyle aktardı.

EMEKLİLERE "ERKEN İKRAMİYE" OLTASI

Sıradan vatandaşın cebindeki en ufak meblağa bile göz diken şebekeler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekli vatandaşlar için kurulan tuzağı devreye soktu.

Almaçayır, "Emekli ikramiyesinin bayram öncesinde yatırıldığını belirten sahte linkler atılıyor. Vatandaşlar da artık bu dolandırıcıların kurduğu, uzantısında bazen bir harf veya bir nokta eksiği olan o sahte linklere yönlendiriliyor. Bu linklere tıklanırsa hesap bilgileri ele geçirilebilir, hatta mobil işlemler üzerinden adınıza kredi çekilmesine kadar olay gidebilir" ifadelerini kullanarak emeklileri uyardı.

Almaçayır ayrıca, "Profesöründen ilkokul mezununa kadar herkes bir dalgınlık anında o linke tıklayabiliyor. Emeklilerimize tavsiyemiz şudur; devletin resmi kurumları ve basın yoluyla yapılan duyurular haricindeki 'ikramiye erken yattı' linklerine kesinlikle itibar etmesinler" şeklinde konuştu.

UCUZ TATİL UMUDU TATİLİNİZİ ZEHİR ETMESİN

Mayıs ayı içerisindeki tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenleri ise "kapora" ve "rezervasyon" oyunları bekliyor. İnternet üzerinden sahte işletme profilleri oluşturan dolandırıcılar, lüks manzara fotoğraflarının altına piyasa değerinin çok altında rakamlar yazıyor.

Ramazan Almaçayır, "Gerçek bir fotoğrafı alıp kendisininmiş gibi göstererek afaki, çok düşük rakamlar yazıyorlar. Vatandaşlar uygun fiyatla konaklamak için bu sahte hesaplara girdiğinde aslında sistem kaporayı alıp sırra kadem basmak üzerine kuruluyor. Kaporayı yatırıyorsunuz, bir daha o hesaba ulaşamıyorsunuz" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

RESMİ KAYDI OLMAYAN TESİSLERDEN UZAK DURUN

Tatil keyfinin kabusa dönmemesi için teyit mekanizmasının şart olduğunu vurgulayan Almaçayır, "Gittiğinizde fotoğraftakiyle alakası olmayan bir yerle karşılaşmak istemiyorsanız oteli kesinlikle telefonla arayıp teyit etmelisiniz. Turizm Bakanlığı'nın resmi kayıtlarında bulunan, ruhsatlı konaklama tesislerini tercih etmek çok önemli. Ucuz tatil ararken tüm hesabınızdan olmayın, milyonlarca liralık vurgun yapmak isteyenlerin ağına düşmeyin" ifadelerini kullandı.

