Bayram öncesi "phishing" alarmı! Emeklilerin bayram ikramiyesine göz diktiler

Almaçayır ayrıca, "Profesöründen ilkokul mezununa kadar herkes bir dalgınlık anında o linke tıklayabiliyor. Emeklilerimize tavsiyemiz şudur; devletin resmi kurumları ve basın yoluyla yapılan duyurular haricindeki 'ikramiye erken yattı' linklerine kesinlikle itibar etmesinler" şeklinde konuştu.

UCUZ TATİL UMUDU TATİLİNİZİ ZEHİR ETMESİN Mayıs ayı içerisindeki tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenleri ise "kapora" ve "rezervasyon" oyunları bekliyor. İnternet üzerinden sahte işletme profilleri oluşturan dolandırıcılar, lüks manzara fotoğraflarının altına piyasa değerinin çok altında rakamlar yazıyor. Ramazan Almaçayır, "Gerçek bir fotoğrafı alıp kendisininmiş gibi göstererek afaki, çok düşük rakamlar yazıyorlar. Vatandaşlar uygun fiyatla konaklamak için bu sahte hesaplara girdiğinde aslında sistem kaporayı alıp sırra kadem basmak üzerine kuruluyor. Kaporayı yatırıyorsunuz, bir daha o hesaba ulaşamıyorsunuz" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.