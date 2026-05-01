İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı! İşte ilçe ilçe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır. İstanbul'umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce; Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı'nda 12.00 - 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır.

Foto: DHA

YASA DIŞI EYLEMLERE İZİN VERİLMEYECEK

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sanal Devriye" çalışmaları sırasında, çeşitli marjinal grupların 1 Mayıs'ı bu yıl da bahane ederek sosyal medya mecralarında yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul'un huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı eylemlere mahal vermemek için ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C, 11/H ve ilgili maddelerinden doğan yükümlülükler gereğince bir dizi tedbir kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 05.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarının Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi, alanın steril hale getirilmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, il genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2026 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması kararlaştırıldı."