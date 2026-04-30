Sözcü'nün Iğdır Cezaevi iddiaları asılsız: 204 dilekçe denildi 27 çıktı
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün köşesinde gündeme getirdiği “Iğdır Cezaevi’nde kötü muamele ve 204 dilekçe” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, 630 farklı kamera kaydı ile UYAP verilerinin bu iddiaları doğrulamadığı belirlendi. Hazırlanan resmi raporlara göre, ağır suçlardan hükümlü Tunç Emrah Dinçer’in kamu görevlilerine yönelik asılsız “FETÖ” ihbarlarıyla baskı kurmaya çalıştığı tespit edildi. Ayrıca, öne sürülenin aksine Dinçer’in 2025-2026 yılları arasında Iğdır’da bulunduğu süre boyunca yalnızca 27 dilekçe verdiği kayıtlara geçti.
Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yönelik basında yer alan bazı iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
SÖZCÜ'NÜN HABERİNE YALANLAMA GELDİ
Sözcü isimli internet haber sitesinde Saygı Öztürk isimli gazetecinin yayınladığı "Bir mahkum, niçin 204 dilekçe yazar?" başlıklı yazısında Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Tunç Emrah Dinçer'e kötü muamele uygulandığı ve keyfi uygulamalara maruz bırakıldığı iddia edildi.
Konuya ilişkin iddialar yalanlanırken olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.
İşte Sözcü'nün haberine ilişkin gerçekler...
35 YILLIK CEZA, FARKLI CEZAEVLERİ
"Tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten öldürme" gibi ağır suçlardan toplam 35 yıl 34 ay hapis cezası bulunan Dinçer'in daha önce Sincan, Karabük, Çorum, Keskin ve Erzincan'daki cezaevlerinde kaldığı belirtildi.
Son olarak 17 Şubat 2025'te Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen hükümlünün, farklı tarihlerde çoklu ve tekli olmak üzere çeşitli odalarda barındırıldığı ifade edildi.
"DARP YOK, ŞİKAYET YOK"
-
İddiaların merkezinde yer alan fiziksel şiddet konusu da incelendi.
-
Revir kayıtlarında darp veya cebir izine rastlanmadı
-
Kuruma veya savcılığa yapılmış somut bir şikâyet bulunmadı
-
Olay kayıtlarında iddiaları doğrulayan herhangi bir bulguya ulaşılamadı
ODA DEĞİŞİKLİĞİ GÜVENLİK GEREKÇELİ
Hükümlünün sık sık oda değiştirdiği yönündeki iddialara da açıklık getirildi.
Yetkililer, bu değişikliklerin kurum güvenliği ve yerleştirme planlaması kapsamında yapıldığını, sistematik bir baskı uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.
"204 DEĞİL 27 DİLEKÇE"
Kamuoyuna yansıyan "yüzlerce dilekçesi işleme alınmadı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 2025-2026 arasında toplam 27 dilekçe verildiği Tüm dilekçelerin kayıt altına alındığı İlgili mercilere eksiksiz gönderildiği açıklandı.
630 KAMERA İLE 7/24 TAKİP
Kamera sistemlerine ilişkin iddialar da yalanlandı.
- Kurumda 630 aktif kamera bulunduğu
- Kör nokta olmadığı
- Kayıtların yaklaşık 2 yıl saklandığı
- Tüm hareketlerin anlık izlendiği vurgulandı.
Ayrıca personelin hükümlülerle temasında yaka kamerası kullanımının esas olduğu belirtildi.
CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ TESPİT EDİLMEDİ
Hükümlünün can güvenliğinin tehlikede olduğu yönündeki iddialar da incelendi.
Kurul kararlarında:
- Somut bir tehdit bulunmadığı
- Kurumda kalmasının güvenli olduğu
- Talep etmesi halinde koruma ve ayrı barınma imkânı sunulduğu ifade edildi.
DİSİPLİN CEZALARI VE GERİLİM İDDİASI
Dinçer'in kurum içinde:
- Personeli hedef alan şikâyetlerde bulunduğu
- Hakaret ettiği
- Diğer hükümlüleri kışkırtmaya çalıştığı ve bu nedenle çeşitli disiplin cezaları aldığı belirtildi.
Yetkililer, bu davranışların kurum içinde gerilimi artırdığına dikkat çekti.
GÖREVLİLERE FETÖ TEHDİDİ
Hükümlünün dilekçelerinde bazı kamu görevlilerini FETÖ ile bağlantılı göstermekle tehdit ettiği de tespitler arasında yer aldı. Ayrıca geçmişte de benzer davranışlar nedeniyle farklı cezaevlerine disiplin gerekçesiyle nakledildiği belirtildi.