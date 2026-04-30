Sözcü'nün Iğdır Cezaevi iddiaları asılsız: 204 dilekçe denildi 27 çıktı

SÖZCÜ'NÜN HABERİNE YALANLAMA GELDİ

Sözcü isimli internet haber sitesinde Saygı Öztürk isimli gazetecinin yayınladığı "Bir mahkum, niçin 204 dilekçe yazar?" başlıklı yazısında Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Tunç Emrah Dinçer'e kötü muamele uygulandığı ve keyfi uygulamalara maruz bırakıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin iddialar yalanlanırken olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.

İşte Sözcü'nün haberine ilişkin gerçekler...

35 YILLIK CEZA, FARKLI CEZAEVLERİ

"Tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten öldürme" gibi ağır suçlardan toplam 35 yıl 34 ay hapis cezası bulunan Dinçer'in daha önce Sincan, Karabük, Çorum, Keskin ve Erzincan'daki cezaevlerinde kaldığı belirtildi.

Son olarak 17 Şubat 2025'te Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen hükümlünün, farklı tarihlerde çoklu ve tekli olmak üzere çeşitli odalarda barındırıldığı ifade edildi.