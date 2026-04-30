Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı! İstanbul'a sevk edildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Başkan Güler'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Fotoğraf-A Haber Arşiv

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR? İŞTE KARİYERİ VE HAYATI

1949 yılında Ordu'da dünyaya gelen Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak akademik kariyerine adım attı.

Meslek hayatına ODTÜ'de yarı zamanlı asistan olarak başlayan Güler, daha sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde (ADMMA) öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Sanayi ve teknoloji alanında önemli görevler üstlenen Güler; Türk Uçak Sanayii TUSAŞ'ta proje mühendisi ve grup başkanı, TÜBİTAK'ta ise uzman müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Bu süreçte çok sayıda bilimsel ve teknik projede aktif rol aldı.

Ayrıca Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ve İGDAŞ gibi önemli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Etibank'ta genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Üretimden sorumlu Başbakan müşaviri olarak da görev alan Güler, yatırım, Ar-Ge, proje yönetimi ve kurumsal yeniden yapılanma alanlarında çalışmalar yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Hilmi Güler, iyi derecede İngilizce bilmektedir.