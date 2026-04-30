Haber hırsızlığına dijital fren! İçerik savaşında yeni perde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Geleneksel basının ürettiği haber içeriklerini bedelsiz kullanarak devasa reklam gelirleri elde eden küresel teknoloji şirketlerine yönelik tepkiler büyüyor. Dünyanın dört bir yanında ABD merkezli teknoloji şirketlerine karşı medya düzenlemeleri gündeme gelirken, en sert adımlardan biri Avustralya'dan geldi.

Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok'tan haber kuruluşlarına para ödemelerini istedi. Buna uymamaları halinde şirketlerin vergilendirilecekleri ve gelirlerinin gazetecilere aktarılacağı duyuruldu.

ANLAŞMA YAPMALARI GEREKECEK
Avustralya hükümeti, yerel medya kuruluşlarıyla ücret anlaşması yapmamaları halinde Meta, Google ve TikTok'un milyonlarca dolarlık vergi yüküyle karşılaşabileceklerini açıkladı. Hükümetin önerdiği "Haber Pazarlık TeşviKi (News Bargaining Incentive)" düzenlemesine göre, söz konusu üç büyük teknoloji şirketi Avustralya'daki yerel gelirlerinin yüzde 2.25'i oranında vergilendirilecek. Haber servisleriyle anlaşma yapılması durumunda ise bu yükümlülükten muaf tutulacaklar.

GAZETECİLİĞE DEĞER ATFEDİLMELİ
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise gazetecilik faaliyetlerine ekonomik bir değer atfedilmesi gerektiğini belirtti. "Bu içerikler, onları üreten kişilere uygun bir karşılık ödenmeden büyük çok uluslu şirketler tarafından alınıp kar elde etmek için kullanılamamalı" diyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Gazeteciliğe yapılan yatırımın sağlıklı bir demokrasi için kritik olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Hükümet, bu teşvikin yıllık 200 ila 250 milyon Avustralya Doları gelir yaratmasını bekliyor.

YASAĞA KARŞI ÖLÜM TEHDİTLERİ
Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

