Haber hırsızlığına dijital fren! İçerik savaşında yeni perde

İnternet ortamında geleneksel basının ürettiği haberleri hiçbir bedel ödemeden kullanarak reklam payını ele geçiren teknoloji şirketlerine karşı ülkeler harekete geçiyor. Birçok ülkede ABD merkezli internet şirketlerine karşı medya düzenlemeleri getirilirken, Avustralya'dan da önemli bir adım geldi. Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok'tan haber kuruluşlarına para ödemelerini istedi. Buna uymamaları halinde şirketlerin vergilendirilecekleri ve gelirlerinin gazetecilere aktarılacağı duyuruldu.

Sosyal Medya ANLAŞMA YAPMALARI GEREKECEK

Avustralya hükümeti, yerel medya kuruluşlarıyla ücret anlaşması yapmamaları halinde Meta, Google ve TikTok'un milyonlarca dolarlık vergi yüküyle karşılaşabileceklerini açıkladı. Hükümetin önerdiği "Haber Pazarlık TeşviKi (News Bargaining Incentive)" düzenlemesine göre, söz konusu üç büyük teknoloji şirketi Avustralya'daki yerel gelirlerinin yüzde 2.25'i oranında vergilendirilecek. Haber servisleriyle anlaşma yapılması durumunda ise bu yükümlülükten muaf tutulacaklar.