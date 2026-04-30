Emniyet ve valiliklerde görev değişimi! Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2026 tarihli 33239 sayılı karara göre emniyet, valilik, kaymakamlık gibi birçok kurumda görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin atandı.

Karar göre; Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir olmak üzere 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti.