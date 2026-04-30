Emniyet ve valiliklerde görev değişimi! Atama kararları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü, vali, kaymakam gibi birçok makamlarda görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'na ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken 4 ilin valisi, 7 ilin ise emniyet müdürleri değişti.
Resmi Gazete'de 30 Nisan 2026 tarihli 33239 sayılı karara göre emniyet, valilik, kaymakamlık gibi birçok kurumda görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin atandı.
Karar göre; Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir olmak üzere 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti.
4 İLİN VALİLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.
- Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine,
- Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliğine,
- Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine,
- İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.
ÇOK SAYIDA İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yer alan karara göre;
- Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç,
- Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz
- Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine merkeze çekildi.
- Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü
- Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü
- Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü görevine
- Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
- Polis Başmüfettişleri Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne, Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
|SNO
|ADI SOYADI
|MEVCUT GÖREVİ
|ATANDIĞI GÖREV
|KARAR NO
|1
|Mahmut DEMİRTAŞ
|Emniyet Genel Müdürü (Vali)
|İçişleri Bakanlığı emrine
|2026/123
|2
|Yakup CANBOLAT
|Aydın Valisi
|Ankara Valisi
|2026/123
|3
|Osman VAROL
|Adıyaman Valisi
|Aydın Valisi
|2026/123
|4
|Abdullah KÜÇÜK
|İstanbul-Güngören Kaymakamı
|Adıyaman Valisi
|2026/123
|5
|Ali FİDAN
|Nevşehir Valisi
|Emniyet Genel Müdürü (Vali)
|2026/123
|6
|Hüseyin KÖK
|Göç İdaresi Başkanı
|Nevşehir Valisi
|2026/123
|7
|Mehmet Gökhan ZENGİN
|İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı
|İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü
|2026/123
|8
|Mehmet Levent KEPÇELİ
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
|2026/123
|9
|Engin DİNÇ
|Ankara İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|2026/124
|10
|İdris YILMAZ
|Mersin İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|2026/124
|11
|Necmettin ÖZTÜRK
|Siirt İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|2026/124
|12
|Maksut YÜKSEK
|Konya İl Emniyet Müdürü
|Ankara İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|13
|Necmettin KOÇ
|Yozgat İl Emniyet Müdürü
|Konya İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|14
|Fahri AKTAŞ
|Manisa İl Emniyet Müdürü
|Mersin İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|15
|Adnan KARAYEL
|Elazığ İl Emniyet Müdürü
|Manisa İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|16
|Aydın KARAN
|Polis Başmüfettişi
|Elazığ İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|17
|Tuncay PEKİN
|Polis Başmüfettişi
|Yozgat İl Emniyet Müdürü
|2026/124
|18
|Mehmet ÖZDEMİR
|Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
|Siirt İl Emniyet Müdürü
|2026/124