Emniyet ve valiliklerde görev değişimi! Atama kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü, vali, kaymakam gibi birçok makamlarda görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'na ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken 4 ilin valisi, 7 ilin ise emniyet müdürleri değişti.

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2026 tarihli 33239 sayılı karara göre emniyet, valilik, kaymakamlık gibi birçok kurumda görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin atandı.

Karar göre; Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir olmak üzere 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 ilin valiliğinde atamalar gerçekleşti. (Foto: Resmi Gazete)

4 İLİN VALİLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.

  • Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine,
  • Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliğine,
  • Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine,
  • İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok ilde emniyet, valilik ve kaymakamlık makamlarında görev değişikliği gerçekleşti. (Foto: Resmi Gazete)

ÇOK SAYIDA İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre;

  • Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç,
  • Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz
  • Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine merkeze çekildi.
  • Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü
  • Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü
  • Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü görevine
  • Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
  • Polis Başmüfettişleri Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne, Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
SNO ADI SOYADI MEVCUT GÖREVİ ATANDIĞI GÖREV KARAR NO
1 Mahmut DEMİRTAŞ Emniyet Genel Müdürü (Vali) İçişleri Bakanlığı emrine 2026/123
2 Yakup CANBOLAT Aydın Valisi Ankara Valisi 2026/123
3 Osman VAROL Adıyaman Valisi Aydın Valisi 2026/123
4 Abdullah KÜÇÜK İstanbul-Güngören Kaymakamı Adıyaman Valisi 2026/123
5 Ali FİDAN Nevşehir Valisi Emniyet Genel Müdürü (Vali) 2026/123
6 Hüseyin KÖK Göç İdaresi Başkanı Nevşehir Valisi 2026/123
7 Mehmet Gökhan ZENGİN İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü 2026/123
8 Mehmet Levent KEPÇELİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 2026/123
9 Engin DİNÇ Ankara İl Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine 2026/124
10 İdris YILMAZ Mersin İl Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine 2026/124
11 Necmettin ÖZTÜRK Siirt İl Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine 2026/124
12 Maksut YÜKSEK Konya İl Emniyet Müdürü Ankara İl Emniyet Müdürü 2026/124
13 Necmettin KOÇ Yozgat İl Emniyet Müdürü Konya İl Emniyet Müdürü 2026/124
14 Fahri AKTAŞ Manisa İl Emniyet Müdürü Mersin İl Emniyet Müdürü 2026/124
15 Adnan KARAYEL Elazığ İl Emniyet Müdürü Manisa İl Emniyet Müdürü 2026/124
16 Aydın KARAN Polis Başmüfettişi Elazığ İl Emniyet Müdürü 2026/124
17 Tuncay PEKİN Polis Başmüfettişi Yozgat İl Emniyet Müdürü 2026/124
18 Mehmet ÖZDEMİR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Siirt İl Emniyet Müdürü 2026/124

