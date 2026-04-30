Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisi ile görüştü | Güven mektuplarını sundular

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 17:31 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 17:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Peru, Rusya, Kolombiya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.