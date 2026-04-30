Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisi ile görüştü | Güven mektuplarını sundular
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Peru, Rusya, Kolombiya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR'ı, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri'yi, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Moreles'i, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'i ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti