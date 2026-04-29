Şile Belediyesi'nde mesai vurgunu! 766 personeli tek başına geçti

Denetim raporlarına göre, Onur Tarhan'ın aylık net maaşının 86 bin TL olduğu, ancak kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterilerek, maaşına ek olarak tam 180 bin TL mesai ücreti aldığı öğrenildi.

Şile Belediyesi

AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, "Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip başkan yardımcılarından, müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelimize nasıl açıklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.