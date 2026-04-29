Şile Belediyesi'nde mesai vurgunu! 766 personeli tek başına geçti
Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk sarmalı, adli boyuttan sonra "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" belgeleriyle yeni bir boyuta taşındı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, yönetimdeki şaibeli trafik hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’nin damadı Onur Tarhan’ın, belediyedeki 766 personeli geride bırakarak rekor seviyede ödeme aldığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Özgür Kabadayı'nın görevden alınmasıyla koltuğa oturan Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca belediyedeki diğer 766 personelin tamamını geride bırakarak yüksek maaşının yanı sıra rekor seviyede mesai ücreti aldığı belirlendi.
Denetim raporlarına göre, Onur Tarhan'ın aylık net maaşının 86 bin TL olduğu, ancak kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterilerek, maaşına ek olarak tam 180 bin TL mesai ücreti aldığı öğrenildi.
AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, "Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip başkan yardımcılarından, müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelimize nasıl açıklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.