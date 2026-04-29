Bakan Kurum Paris yolcusu: Üst Düzey Enerji Dönüşümü toplantısına katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Nisan’da Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) düzenleyeceği 'Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları'nın ilk oturumuna katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik ortaklığında yürütülecek 'Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları'nın ilki yarın Paris'te düzenlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da katılacağı oturumlarda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını yapacak. Toplantıda Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak.

Bakan Kurum, oturumda Türkiye'nin 'Uygulama COP'u' vizyonuyla COP31'e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak. Kurum, COP31 Başkanlığı'nın temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak. Dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkat çekecek.

'TEMİZ PİŞİRME' ELE ALINACAK

Toplantının önemli başlıklarından biri de 'temiz pişirme' olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkat çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte COP31'de temiz pişirmeye erişimi küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.