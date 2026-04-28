İstanbul'da hizmet durdu: skandallar patladı! AK Parti İl Başkanı'ndan sert tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İBB yönetiminin göreve geldiği ilk günlerde imza attığı "araç sergisi" tiyatrosunu hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Özdemir, "Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

Takip sistemi olmayan 3 bin 500'den fazla aracın kimlere tahsis edildiği ve hangi amaçla kullanıldığı konusu büyük bir soru işareti yarattı. Özdemir, bu belirsizliğe işaret ederek, " Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" ifadelerine yer verdi.

İBB'nin araç yönetimindeki kontrolsüz büyüme, rakamlarla gözler önüne serildi. İl Başkanı Özdemir, belediyenin araç envanterindeki devasa artışa dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı " dedi.

TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİNDE YÜZDE 153'LÜK REKOR SIÇRAMA

Faaliyet raporundaki mali veriler, İBB'nin taşıt kiralama kaleminde adeta bir "kara delik" oluştuğunu belgeledi. Rapora göre, 2025 yılında taşıt kiralama giderleri dudak uçuklatan bir rakama ulaşarak 4 milyar 854 milyon TL seviyesine çıktı.

Bu harcama kaleminin sadece bir yıl içerisinde yüzde 153,25 oranında artış göstermesi, "israfı bitireceğiz" vaatlerinin kağıt üzerinde kaldığını kanıtladı.

YATIRIMLAR DURDU: BÜTÇE VAR, HİZMET YOK

İstanbul'un geleceğini inşa edecek yatırımlar ise CHP'li yönetim döneminde adeta askıya alındı. 2025 yılı bütçesinde yatırım harcamaları için 205 milyar 632 milyon TL planlanmasına rağmen, gerçekleşen rakam sadece 53 milyar 823 milyon TL'de kaldı.

Yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 36,29 oranında azalması, İstanbul'un şantiye alanından "duraklama devrine" geçtiğini tescilledi. Yatırımların toplam bütçe içindeki payı ise yüzde 13 gibi komik bir seviyeye geriledi.

İETT'DE ARIZA VE ŞİKÂYET YAĞMURU: İSTANBULLU YOLDA KALDI

Ulaşım sistemindeki vahamet, İETT verilerine de yansıdı. Rapora göre 2025 yılında yapılan 9,5 milyonu aşkın seferde tam 65 bin 527 araç arıza kaydı oluşturuldu. İstanbul halkının ulaşım çilesi, resmi kayıtlara 402 bin 666 şikayet ve 162 bin 375 talep olarak geçti.

CİMER üzerinden yapılan 8 bin 546 başvuru ise İstanbullunun sabrının taştığının en somut göstergesi oldu.

BORÇ BATAĞI DERİNLEŞİYOR: TOPLAM YÜK 336 MİLYAR TL

Hizmetin azaldığı, giderlerin arttığı İBB'de borç yükü de sürdürülemez bir boyuta ulaştı. Faaliyet raporuna göre İBB'nin borcu 2025 sonu itibarıyla 261 milyar 904 milyon TL'ye fırladı.

Bu devasa rakama İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde, İstanbul'un omuzlarındaki toplam borç yükü 336 milyar 902 milyon TL gibi tarihi bir seviyeye ulaştı. İstanbul halkı şimdi, "Hizmet yoksa bu milyarlarca lira nereye gitti?" sorusuna yanıt bekliyor.