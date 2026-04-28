AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem okul güvenliği ve dijital dünya
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti MYK’da gündem oldukça yoğun. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar ilk sırada yer alırken, gençlerin korunması ve dijital dünyadaki risklere karşı alınabilecek önlemler de masaya yatırılacak. Öte yandan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemeler değerlendirilecek. Kritik toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı. İşte detaylar...
SALDIRILARA YÖNELİK TEDBİRLER ARTACAK
Saldırıların nedenleri kapsamlı şekilde ele alınacak, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek. Özellikle gençlerin korunmasına yönelik ilave önlemler üzerinde durulması bekleniyor. Çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar da okul saldırılarının ardından AK Parti'nin gündeminde olacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE DE MASADA
Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının önemli başlıkları arasında. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ile bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.
Ankara'da bugün diplomasi ve iç politika trafiği oldukça yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK'da terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden yerel yönetimlerdeki denetimlere kadar hayati meseleler masaya yatırılacak. Aynı zamanda Meclis'te grup toplantıları ve fahiş site aidatlarına yönelik yeni kanun teklifi de gündemin üst sıralarında yer alıyor.
AK PARTİ MYK'DA KRİTİK BAŞLIKLAR: TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA
Günün en önemli maddelerinden biri olan AK Parti MYK toplantısına dair detayları paylaşan Arzu Fidanverdi, "AK Parti MYK bugün saatler 16.00'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmış olacak. Gündemde özellikle terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları en başta konuşulacak konular arasında yer alacak" ifadelerini kullandı. Toplantının ana ekseninde dış politikanın yer alacağını belirten Fidanverdi, "Ana gündem başlığı ABD-İran arasındaki gerilim üzerine kurulacak. Türkiye'nin diplomasi adımları, ABD, İsrail ve İran arasında uzayan ateşkes süreci MYK'nın gündemindeki başlıklardan biri olacak" sözleriyle süreci aktardı.
KÜRESEL EKONOMİ VE PETROL FİYATLARI MASADA
Savaşın sadece askeri değil, ekonomik yansımalarının da değerlendirileceğini vurgulayan Fidanverdi, "Savaşın küresel ekonomiye etkisi, petrol fiyatları üzerinde kendisini göstermeye devam ediyor. Bu noktada yaşanan küresel ekonomik dalgalanmaya karşı hayata geçirilecek önlemler noktasında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor" dedi. İç politikadaki yansımalara da değinen Fidanverdi, "Yolsuzluk operasyonlarının sonuçları, yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konuşulacak başlıklar arasında yer alacak" şeklinde konuştu.
OKULLARDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER
Eğitim kurumlarında yaşanan üzücü olayların da MYK'da değerlendirileceğini belirten Fidanverdi, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki iki okulda meydana gelen silahlı saldırılar da gündem başlıklarından birini oluşturacak. Saldırıların sebepleri tartışılacak ve yeni haftada devreye alınan okul güvenliği tedbirleri müzakere edilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca terörle mücadeleye yönelik yasal adımlara dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler ve Meclis'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlar noktasında da bir fikir alışverişi yapılacak" bilgisini paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AYM MESAİSİ VE MECLİS GÜNDEMİ
Başkan Erdoğan'ın yoğun programının sadece MYK ile sınırlı olmadığını dile getiren Fidanverdi, "Öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıldönümü programına da Başkan Erdoğan'ın katılacağını ifade etmiş olalım" dedi. Meclis'teki hareketliliğe de değinen Fidanverdi, "Bugün Meclis'in gündemi de bir hayli yoğun geçecek. Partilerin grup toplantıları olacak; MHP saat 10.45'te, CHP 13.30'da ve DEM Parti 12.45'te genel başkanlarıyla birlikte grup kürsüsünde hazır bulunacaklar" sözlerini kaydetti. Meclis Genel Kurulu'ndaki önemli bir kanun teklifine de işaret eden Fidanverdi, "Genel Kurul'da fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili bir görüşme sağlanacak" diyerek sözlerini noktaladı.