AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem okul güvenliği ve dijital dünya

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının önemli başlıkları arasında. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ile bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

Ankara'da bugün diplomasi ve iç politika trafiği oldukça yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK'da terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden yerel yönetimlerdeki denetimlere kadar hayati meseleler masaya yatırılacak. Aynı zamanda Meclis'te grup toplantıları ve fahiş site aidatlarına yönelik yeni kanun teklifi de gündemin üst sıralarında yer alıyor.

AK PARTİ MYK'DA KRİTİK BAŞLIKLAR: TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Günün en önemli maddelerinden biri olan AK Parti MYK toplantısına dair detayları paylaşan Arzu Fidanverdi, "AK Parti MYK bugün saatler 16.00'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmış olacak. Gündemde özellikle terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları en başta konuşulacak konular arasında yer alacak" ifadelerini kullandı. Toplantının ana ekseninde dış politikanın yer alacağını belirten Fidanverdi, "Ana gündem başlığı ABD-İran arasındaki gerilim üzerine kurulacak. Türkiye'nin diplomasi adımları, ABD, İsrail ve İran arasında uzayan ateşkes süreci MYK'nın gündemindeki başlıklardan biri olacak" sözleriyle süreci aktardı.

KÜRESEL EKONOMİ VE PETROL FİYATLARI MASADA

Savaşın sadece askeri değil, ekonomik yansımalarının da değerlendirileceğini vurgulayan Fidanverdi, "Savaşın küresel ekonomiye etkisi, petrol fiyatları üzerinde kendisini göstermeye devam ediyor. Bu noktada yaşanan küresel ekonomik dalgalanmaya karşı hayata geçirilecek önlemler noktasında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor" dedi. İç politikadaki yansımalara da değinen Fidanverdi, "Yolsuzluk operasyonlarının sonuçları, yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konuşulacak başlıklar arasında yer alacak" şeklinde konuştu.