İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

MUHARREM ELİGÜL KİMDİR?

Muharrem Eligül, 1983 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

KARİYER HAYATI

Trabzon Tonya ve Konya Derbent ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Yalıhüyük, Adana Saimbeyli Kaymakamı, Bingöl Vali Yardımcısı, Güroymak Kaymakamı, Erzurum Vali Yardımcısı, Muş Korkut Kaymakamı ve Çorum İskilip Kaymakamı olarak görev aldı.

2022 yılında Ayaş Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Muharrem Eligül, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayaş'a atandı.

