Evlerdeki sessiz tehlikeye karşı tarihi adım! Çocuklar için kapsamlı koruma modeli

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin geleceğini ve aile yapısını koruma altına alacak dev projeleri tek tek açıkladı. Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğe karşı "toplumsal seferberlik" ilan eden Bakan Göktaş, aile kurumunu "en güçlü kale" olarak nitelendirirken; sosyal risk haritalarından çalışan annelere müjde niteliğindeki 24 haftalık doğum iznine, yapay zeka destekli denetim sistemlerinden 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine kadar Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal hizmet paketini kamuoyuna duyurdu.

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı adeta bir savaş açıldığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanım yaşının kontrolsüz bir şekilde düştüğüne dikkat çekti.

TEHLİKE ARTIK SOKAKTA DEĞİL ODALARIN İÇİNDE

Bakan Göktaş, "Yapılan tüm çalışmalarla dijital kalkan oluşturuyoruz. Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Ailenin her türlü saldırıya karşı en dirençli nokta olduğunu vurgulayan Göktaş, "Aile en güçlü kalemiz, haneyi güçlendirmek toplumu güçlendirir" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA TARİHİ VİZYON: AİLE VE NÜFUS ON YILI

Türkiye'nin önümüzdeki on yılını şekillendirecek stratejik planın detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, 2 Mayıs tarihine dikkat çekti. Göktaş, "2 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ilan edeceğiz. Aile Yılı'nda çok şey yaptık ama Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bu politikalarımızı kalıcı hale getirecek farklı adımlar atacağız" sözleriyle devletin en üst kademesinde bu konuya verilen önemi aktardı.

HANELERE RİSK PUANI: SOSYAL RİSK HARİTALARI DEVREDE

Bakanlık, 1,5 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı "Sosyal Risk Haritası" projesiyle Türkiye'nin her mahallesini mercek altına alıyor. 35 farklı risk haritasından 14'ünün tamamlandığını müjdeleyen Bakan Göktaş, "Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk. 648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık. Haritalarla, kadına yönelik şiddet, çocuğun sürüklenmesi, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olgular bütüncül şekilde izleniyor. Riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi kurduk" ifadelerini kullandı.

Bu sistemin yetişkinler için "Aile Rehberi", çocuklar için ise "Çocuklar Güvende" ağlarıyla takip edileceğini belirten Göktaş, tüm bakanlıklarla ortak hareket edildiğini dile getirdi.

BATMAN ÖRNEĞİ: SAHADA BİREBİR TAKİP VE MÜDAHALE

Risk haritalarının somut sonuçlarını Batman üzerinden örnekleyen Bakan Göktaş, saha operasyonlarının gücünü şu sözlerle aktardı:

"Örneğin; Batman'da sosyal risk haritamızın bağımlılık ile ilgili boyutunu tamamladık. Bütün birimler seferber oldu. 40 kişiyi istihdama, 79 kişiyi AMATEM'e tedaviye ikna ettik. Bunların hepsi birer süreç. Birlikte çalışabilirsek ancak sonuç alabiliriz. Amacımız vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek."

ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL ZIRH: 6 AYLIK EYLEM PLANI

Son dönemde yaşanan acı olaylar sonrası bakanlığın teyakkuza geçtiğini belirten Göktaş, psikososyal destek çalışmaları hakkında kapsamlı rakamlar paylaştı.

Bakan Göktaş, "Son elim hadiseler, çocuklarımızı kuşatan her türlü riske karşı her zamankinden daha teyakkuzda olmamız gerektiğini gösterdi. Psikososyal Destek bağlamında şimdilik 6 aylık eylem planı oluşturduk. Süreç kapsamında 258 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 6 bin 75 haneyi ziyaret ederek 3 bin 160 aileyle doğrudan temas kurduk" bilgisini paylaştı.

Ayrıca depremde ebeveyn kaybı yaşamış 72 çocuğun hassasiyetle takip edildiğini ve 14 bin 834 meslek elemanına online eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VE DİJİTAL AYAK İZİ UYARISI

Bakanlık tarihinin ilk torba yasasıyla çocukları korumak adına devrim niteliğinde adımlar atılıyor. 15 yaş altı çocuklar için dijital alanları güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, "Dijital dünya kontrolsüz bir alan. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Çocuklarımızı karanlık bir dehlizin ortasında bırakamayız. Çocukların, basit ve masum bir oyun olarak gördüğü bir hareket ilerleyen yaşlarda hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Cezai ehliyete sahip olduklarında ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü sosyal medya dijital mecralar dijital ayak izini unutmaz, görselleri unutmaz, resimleri unutmaz, kaydeder" uyarısında bulundu.

OYUN DÜNYASINA SIKI DENETİM: VPN VE YAŞ KRİTERİ

Avustralya örneğini hatırlatarak Türkiye'ye özgü bir model üzerinde 1,5 yıldır çalıştıklarını ifade eden Göktaş, oyun platformlarına getirilecek yükümlülükleri şu şekilde sıraladı:

"Amacımız 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacaklar. Oyun platformları, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformları Türkiye'de temsilci bulunduracak. VPN ile ilgili de düzenleme yapıyoruz. Yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz."

KORKUTAN VERİ: ÇOCUKLARIN ODAKLANMA SÜRESİ 8 SANİYEYE DÜŞTÜ

Bakanlığın düzenlediği çalıştaylardan elde edilen çarpıcı sonuçları paylaşan Göktaş, dijital bağımlılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Göktaş, "Çocuklarımızın büyük çoğunluğu günde 3 ila 5 saatini dijital mecralarda geçiriyor. Çocukların odaklanma süresi ortalama 8 saniye. En büyük tehlike yaş bariyerinin kalkması. 12 yaşındaki bir evladımız, oyun başında kendini 55 yaşında bir yetişkinle bulabiliyor. Çocuklar oyunlarda özellikle 'daha güçlü, daha karanlık ve silah kullanan' karakterleri seçiyor. Şiddet içerikli karakterler çocuklarda özgüven yanılsaması yaratırken, izlenme kaygısı sosyal izolasyona itiyor" ifadeleriyle tehlikenin boyutunu deşifre etti.

DOĞUM İZNİNDE TARİHİ REFORM: 24 HAFTALIK DESTEK VE BABALARA MÜJDE

Çalışan annelerin uzun süredir beklediği doğum izni düzenlemesi nihayet hayata geçiyor. Türkiye'yi OECD ülkeleri arasında zirveye taşıyan düzenlemeyi açıklayan Bakan Göktaş, "Hem kamu hem özel sektör ayırt etmeksizin çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya çıkardık. OECD ortalaması 18.4 hafta ve Avrupa ortalaması 21.5 hafta. Türkiye, 24 haftalık yeni süresiyle bu ortalamaları geride bıraktı. Çalışan annelere en çok destek veren ilk 10 OECD ülkesi arasına girdik" sözleriyle müjdeyi verdi.

Göktaş ayrıca, "Yeni düzenlemeyle hem kamuda hem de özel sektörde babalara 10 gün izin hakkı sağlandı. Babalık izninde kamu ve özel sektör arasındaki tutarsızlığı giderdik" diyerek babaların da sürece dahil edildiğini belirtti.

ÇOCUK KORUMA KANUNU'NDA SIFIR TOLERANS

Çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını vurgulayan Göktaş, "Çocuk Koruma Kanunu'na yeni düzenleme getirdik. Bu çerçevede okul, kreş ve yurt gibi çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasını yasakladık" diyerek suçlulara kapıların tamamen kapatıldığını duyurdu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM: "CANGÖZ" PROJESİ İMZALANDI

Bakanlık kuruluşlarının artık yapay zeka ile 7/24 izleneceğini belirten Göktaş, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan iş birliğini şu sözlerle aktardı:

"Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi'ni imzaladık. Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, engelli ve yaşlı bakım merkezlerimiz, çocuk evlerimiz gibi kuruluşlarımızı yapay zeka desteğiyle denetleyeceğiz. Olumsuz bir durumda erken müdahale sistemimiz devreye girecek ve durum bakanlık merkezine bildirilecek."

