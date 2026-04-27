Evlerdeki sessiz tehlikeye karşı tarihi adım! Çocuklar için kapsamlı koruma modeli

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı adeta bir savaş açıldığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanım yaşının kontrolsüz bir şekilde düştüğüne dikkat çekti.

TEHLİKE ARTIK SOKAKTA DEĞİL ODALARIN İÇİNDE

Bakan Göktaş, "Yapılan tüm çalışmalarla dijital kalkan oluşturuyoruz. Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Ailenin her türlü saldırıya karşı en dirençli nokta olduğunu vurgulayan Göktaş, "Aile en güçlü kalemiz, haneyi güçlendirmek toplumu güçlendirir" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.