Evlerdeki sessiz tehlikeye karşı tarihi adım! Çocuklar için kapsamlı koruma modeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin geleceğini ve aile yapısını koruma altına alacak dev projeleri tek tek açıkladı. Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğe karşı "toplumsal seferberlik" ilan eden Bakan Göktaş, aile kurumunu "en güçlü kale" olarak nitelendirirken; sosyal risk haritalarından çalışan annelere müjde niteliğindeki 24 haftalık doğum iznine, yapay zeka destekli denetim sistemlerinden 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine kadar Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal hizmet paketini kamuoyuna duyurdu.
Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı adeta bir savaş açıldığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanım yaşının kontrolsüz bir şekilde düştüğüne dikkat çekti.
TEHLİKE ARTIK SOKAKTA DEĞİL ODALARIN İÇİNDE
Bakan Göktaş, "Yapılan tüm çalışmalarla dijital kalkan oluşturuyoruz. Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz" açıklamasında bulundu.
Ailenin her türlü saldırıya karşı en dirençli nokta olduğunu vurgulayan Göktaş, "Aile en güçlü kalemiz, haneyi güçlendirmek toplumu güçlendirir" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA TARİHİ VİZYON: AİLE VE NÜFUS ON YILI
Türkiye'nin önümüzdeki on yılını şekillendirecek stratejik planın detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, 2 Mayıs tarihine dikkat çekti. Göktaş, "2 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ilan edeceğiz. Aile Yılı'nda çok şey yaptık ama Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bu politikalarımızı kalıcı hale getirecek farklı adımlar atacağız" sözleriyle devletin en üst kademesinde bu konuya verilen önemi aktardı.
HANELERE RİSK PUANI: SOSYAL RİSK HARİTALARI DEVREDE
Bakanlık, 1,5 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı "Sosyal Risk Haritası" projesiyle Türkiye'nin her mahallesini mercek altına alıyor. 35 farklı risk haritasından 14'ünün tamamlandığını müjdeleyen Bakan Göktaş, "Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk. 648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık. Haritalarla, kadına yönelik şiddet, çocuğun sürüklenmesi, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olgular bütüncül şekilde izleniyor. Riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi kurduk" ifadelerini kullandı.
Bu sistemin yetişkinler için "Aile Rehberi", çocuklar için ise "Çocuklar Güvende" ağlarıyla takip edileceğini belirten Göktaş, tüm bakanlıklarla ortak hareket edildiğini dile getirdi.