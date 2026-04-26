Muş’ta yolcu minibüsü dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muş’ta kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye devrildi. Kazada sürücü dahil 16 kişi yaralanırken, ekipler olay yerine sevk edildi.
MİNİBÜS DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.