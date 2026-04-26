Muş’ta yolcu minibüsü dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muş’ta kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye devrildi. Kazada sürücü dahil 16 kişi yaralanırken, ekipler olay yerine sevk edildi.

Muş'ta kontrolden çıkan yolcu minibüsünün dereye devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı feci bir kaza yaşandı.

MİNİBÜS DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile birlikte 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

