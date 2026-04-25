Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu: 300 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye ve Suriye’nin ortak düzenlediği uluslararası operasyonda, Güneydoğu Asya çıkışlı bir gemide gizlenmiş 236 kilogram marihuana ele geçirildi. Bu kapsamda uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.

MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT'in istihbaratına göre gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut'a ulaştı.

Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.