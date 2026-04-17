MİT’ten siber suç şebekesine darbe! "Bayilik" sistemi kurmuşlar

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, siber suç şebekesine 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi gözaltına alındı. MİT'TEN SİBER SUÇ ŞEBEKESİNE DARBE! MİT koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Yapılan ortak çalışma sonucunda Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyondan görüntü (AHABER) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri'de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyondan görüntü (AHABER) SİBER SUÇ ŞEBEKESİ MİT'İN TAKİBİNDEYDİ MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasını takibine aldı. Yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.