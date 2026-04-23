Manavgat’ta itiraf fırtınası! Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu

2016-2024 yılları arasında Manavgat Belediyesi'nde yapı kontrol müdürü olarak görev yapan tutuklu isim, etkin pişmanlık ifadesinde belediye içindeki rüşvet yapılanmasını detaylarıyla ortaya koydu. Göreve getirilme sürecinden itibaren sistemin belirli kişiler üzerinden yürüdüğünü anlatan şüpheli, imara aykırı yapılaşmaların özellikle takip edildiğini ve sürecin en kritik noktasının "iş bitim belgesi" olduğunu söyledi. İfadeye göre, imara aykırı otellerin dosyaları bilinçli şekilde bekletildi. Süreç, üst düzey yöneticilere bildirildi ve otel sahipleriyle temas kurulduktan sonra devreye doğrudan "rüşvet" mekanizması girdi. Taraflar arasında rüşvet trafiği tamamlanmadan hiçbir dosyanın ilerlemediği vurgulandı. "RÜŞVET YOKSA İSKAN YOK" Şüpheli, sistemin en net kuralını şu sözlerle ortaya koydu: "Maddi menfaat sağlanmadan hiçbir otelciye iskân verilmezdi." Bu cümle, soruşturmanın merkezine oturan en kritik detaylardan biri oldu.

Şüpheli ifadeleri rüşvet çarkını gözler önüne seriyor.

Belediyedeki sürecin yalnızca tek bir kişiyle sınırlı olmadığı, birden fazla isim üzerinden yürütülen organize bir yapı olduğu ifade edildi. Şüpheli, bazı rüşvetlere doğrudan katıldığını, bazılarına aracılık ettiğini, bazı durumlarda ise pay aldığını açıkça beyan etti.



ELDEN ALINAN DOLARLAR, EURO'LAR DOSYAYA GİRDİ



İfadede yer alan detaylar, rüşvet çarkının boyutunu gözler önüne serdi. Otellerin imara aykırı olmasına rağmen iş bitim belgesi ve iskân alabilmesi için yüz binlerce dolar ve euro seviyesinde ödemeler yapıldığı anlatıldı. Şüpheli, bazı ödemeleri bizzat elden aldığını, bazılarının restoranlarda, bazıların ise farklı noktalarda teslim edildiğini belirtti. Paraların genellikle parça parça verildiği, sürecin dikkat çekmemesi için farklı yöntemler kullanıldığı da ifade edildi.



"HERKES PAYINI ALIYORDU"



İtiraflarda en dikkat çeken başlıklardan biri ise sistemin tek yönlü olmamasıydı. Şüpheli, yalnızca kendisinin değil, farklı birimlerde görevli isimlerin de bu süreçten pay aldığını söyledi. İmar süreçlerinin bilinçli şekilde yönlendirildiği, bazı projelerde "önce kaçak yapılmasına göz yumulduğu", ardından bu durumun bir baskı unsuru olarak kullanıldığı" vurgulandı. Böylece otel sahiplerinin ödeme yapmaya mecbur bırakıldığı bir düzen kurulduğu ifade edildi.



KAÇAK YAPILAR SORUN DEĞİL, GELİR KAPISI FIRSATI OLARAK GÖRÜLDÜ



İfadeye göre, kaçak yapılaşma belediye için bir sorun değil, gelir kapısı haline getirildi. Denetimlerin seçici yapıldığı, bazı otellere göz yumulurken bazılarının özellikle hedef alındığı belirtildi. Bazı durumlarda yıkım kararlarının bile bir pazarlık aracı olarak kullanıldığı, "sorun çözülünce" işlemlerin durdurulduğu anlatıldı. Bu süreçte belediye içindeki karar mekanizmalarının tamamen kontrol altında olduğu öne sürüldü.