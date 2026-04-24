Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Vergi avantajı genişletilecek

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vergi avantajlarının genişletileceğini duyuran Başkan Erdoğan, "Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan kurumlara sağlanan vergi avantajını devam ettiriyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında alım satım yapılan faaliyetlerde yüzde 50'lik indirimi yüzde 100'e çıkarıyoruz. Yani Kurumlar vergisi almayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"İş ve ekonomi çevrelerimiz başta olmak üzere hemen herkes, bir taraftan gün aşırı değişen atmosferi takip ederken diğer taraftan yoğun sis bulutu arasında yolunu ve yönünü bulmaya çalışıyor. Çatışmaların olumsuz etkisi enerjinin yanı sıra üretim, ticaret, turizm ve ulaşım gibi pek çok sektörde derinden hissediliyor. Haftada birkaç defa değişen akaryakıt fiyatlarından, koronavirüs günlerini andıran kısıtlamalara kadar geniş bir yelpazede bunu görüyoruz. Her ne kadar ateşin harı sönmüş olmakla birlikte ne bölgemiz ne de dünya gerilimin geleceğine dair yüzde yüz emin olamıyor.

"İSRAİL SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle hep beraber süreçleri takip ediyoruz. Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yürüterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Türkiye koridorların vazgeçilmez üssü. Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir."

VERGİ AVANTAJI GENİŞLETİLECEK

Çok değerli dostlar, rekabet gücümüzü artıracak, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirmek suretiyle uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.

Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan kurumlara sağlanan vergi avantajını devam ettiriyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında alım satım yapılan faaliyetlerde yüzde 50'lik indirimi yüzde 100'e çıkarıyoruz. Yani Kurumlar vergisi almayacağız.

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösterenlerin transit ticaret gelirlerinden vergi alınmayacak; buranın dışındaki firmaların ise bu gelirlerinin %95'i vergiden istisna tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yetkililer tek büroda görev yapacak; oturum izninden ÇED raporuna kadar tüm işlemler tek merkezden takip edilecek. İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini %9'a, diğer ihracatçılar için ise %14'e çekiyoruz.

"DÖVİZ KAZANDIRICI TEŞVİKLERE YENİLERİNİ KAZANDIRACAĞIZ"

Yine ihracat kadar kritik olan bir diğer konu ülkemize döviz kazandırıcı teşviklerdir. Bu noktada vergi kanunlarımızda çok sayıda düzenleme var. Şimdi bunlara inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye'de vergi almayacağız. Yalnızca varsa ülke içi gelirlerini vergilendireceğiz. Türkiye'de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisini yüzde 1 olarak uygulayacağız.

Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkân sağlıyoruz. Bunların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Kıymetli misafirler, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin önünü her alanda açmaya, onları yarının dünyasına en nitelikli şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dünya, yapay zekânın ve ileri teknolojilerin lokomotifliğini üstlendiği yeni bir üretim modeline doğru hızla yol alıyor. Gençlerimizin mimarlık, mühendislik ve yazılım gibi yeni dönemin yükselen sektörlerinde elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Bu alanlarda çalışan ve yurt dışındaki müşterilere hizmet veren girişimci mükelleflerimizin yurt dışı kazançlarının yüzde 80'inden vergi almıyorduk."