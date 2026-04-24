Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor! Startı Başkan Erdoğan verecek
Milyonların heyecanla beklediği haber geldi. Formula 1, yeniden İstanbul Park’ta! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de düzenlenecek törenle dev organizasyonun detaylarını açıklayacak. Tanıtım kapsamında bir F1 aracı Galataport’tan Dolmabahçe’ye sürüş yaparak İstanbul’u selamlayacak.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak. Türkiye'nin küresel spor arenasındaki yerini pekiştirecek olan program, İstanbul Park pistinin geleceği ve dev organizasyonun takvimi açısından kritik önem taşıyor.
Tanıtım, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda yapılacak.
Etkinlik kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği start ile bir Formula 1 aracının İstanbul sokaklarında sürüş yapmasının planlandığı ifade edildi. Aracın Galataport'tan hareket ederek Karaköy ve Beşiktaş güzergahını takip etmesi ve Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde turunu tamamlaması bekleniyor.