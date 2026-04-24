Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor! Startı Başkan Erdoğan verecek

Programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in Türkiye Grand Prix'sinin yeniden takvime alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İSTANBUL PARK YENİDEN TAKVİMDE YER ALACAK

2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında.

Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor. Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek.