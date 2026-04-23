Rekortmen şampiyon Rıza Kayaalp yurda döndü: Ülkem adına bunu başarmak gurur verici

Fotoğraf: AA

TAHA AKGÜL: GÜREŞİN BU ALTIN MADALYAYA İHTİYACI VARDI



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Rıza Kayaalp'in bu şampiyonluğunun normal bir şampiyonluk olmadığını, Türk güreşi açısından çok değerli bir başarı olduğunu vurguladı. Taha Akgül, "Biz bu yola çıkarken önce kader birliği yaptık. Sağ olsun kendisi her alanda bizlere destek verdi, vermeye de devam ediyor. Şimdi sahada ayrı olarak destek vermeye başladı. Bu şampiyonluk öyle normal bir şampiyonluk değil. Federasyonumuzun ve Türk güreşinin çok ihtiyacı olan bir şampiyonluktu. Biz zaten Rıza'yla özellikle bunu konuşuyorduk. Bu şampiyonaya ihtiyacımızın olduğunu konuşuyorduk. Güreşin bu altın madalyaya ihtiyacı vardı. Takımdaki diğer sporcuların Rıza ağabeyine ve kaptanına ihtiyaçları vardı. Rıza da Allah'a şükür bir döndü, pir döndü. Bu altın madalyayla beraber takımdaki yükselen ivmeyi de hep birlikte gördük. Müsabakalarda çocuklarımızın hepsi yenebilecek bütün adamları yendiler. Altın madalya alabileceğimiz maçlar vardı. Onları kıl payı kaçırdık. Ama şampiyonun dönüşüyle beraber Allah'a şükür şu anda dört dörtlük bir takımımız oldu. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu yaşında kolay değil. Onun yaşadığı stresi ben çok iyi biliyorum. En iyi bilen de benim. O antrenman salonunda yaşadığı duyguyu en iyi bilen insanlardan biri olduğum için orada ona alan açıyoruz. Onun o kırmızı çizgisine girmiyoruz. Bunu ancak sahayı bilen insan öyle davranır. Sahayı bilmeyen gelir, der ki, "Haydi oğlum, haydi kardeşim, yaparsın, edersin." Böyle bir şey yok. Sahayı bildiğimiz için ne yapıyoruz? Onun bir alanı var. O alan saati geldiğinde oraya kimseyi sokmuyoruz. Artık orada tek başına girip konsantre oluyor. Hamdolsun çok güzel bir şekilde gereğini yaptı. Finali de çok farklı bir şekilde kazandı. Farklı kazanması da çok güzel oldu. Türkiye'de de gündem olması, özellikle tüm Türkiye'nin dua etmesi, Arnavutluk'ta bine yakın seyircinin gelip tribünde destek vermesi, tribünlerin neredeyse tamamının Türk seyircilerle dolu olması da bizim için ayrıca bir gururdu" dedi.