Okul arkasında silah sesleri! 3 çocuk ateş açtı, mahalleli tedirgin

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Okul arkasında silah sesleri! 3 çocuk ateş açtı, mahalleli tedirgin

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde okulun arkasındaki boş arazide 3 çocuğun silahla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, çocuklar motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, çocuk yaşlardaki 3 kişi motosikletle bölgeye geldi.

SİLAHLA ÇEVREYE DEFALARCA ATEŞ EDEN 3 ÇOCUĞUN HAYRETE DÜŞÜREN ANLARI KAMERADA

Çocuklardan birinin belinden çıkardığı silahla arka arkaya ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar sokağa çıkarak duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde silah sesleriyle birlikte çevrede bulunan hayvanların kaçıştığı, vatandaşların çocuklara seslenerek müdahale etmeye çalıştığı ve şüphelilerin motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Hatay Reyhanlı'da okulun arkasındaki boş arazide 3 çocuğun silahla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı (Foto: İHA)

"SÜREKLİ GELİP ATEŞ EDİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Hasan Yapıcı benzer olayların bölgede daha önce de yaşandığını belirterek, özellikle okul çevresinde bu tür durumların tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

Yapıcı, çocukların zaman zaman bölgeye gelerek silah denemesi yaptıklarını öne sürerek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi.

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, çocuklar motosikletle olay yerinden uzaklaştı (Foto: İHA)

VATANDAŞLARDAN DENETİM ÇAĞRISI

Bölgede yaşayan vatandaşlar okul çevresinde öğrencilerin bulunduğuna dikkat çekerek benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti. Özellikle son dönemde yaşanan olayların ardından güvenlik endişesinin arttığı ifade edildi.

