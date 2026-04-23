Görüntülerde silah sesleriyle birlikte çevrede bulunan hayvanların kaçıştığı, vatandaşların çocuklara seslenerek müdahale etmeye çalıştığı ve şüphelilerin motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, çocuk yaşlardaki 3 kişi motosikletle bölgeye geldi.

Hatay Reyhanlı'da okulun arkasındaki boş arazide 3 çocuğun silahla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı (Foto: İHA)

"SÜREKLİ GELİP ATEŞ EDİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Hasan Yapıcı benzer olayların bölgede daha önce de yaşandığını belirterek, özellikle okul çevresinde bu tür durumların tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

Yapıcı, çocukların zaman zaman bölgeye gelerek silah denemesi yaptıklarını öne sürerek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi.