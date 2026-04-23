Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anıtkabir'de: Çocuklarımızın gözündeki ışık geleceğimizin teminatı

Aziz Atatürk; Milletimizin iradesinden doğan yüce meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca maarif'in kalbinde çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.

Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızın ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.

YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN ANITKABİR'E YOĞUN KALABALIK

Bakan Tekin'e eşlik eden 81 ilden gelen minik öğrenciler, üzerlerindeki yöresel kıyafetlerle Anıtkabir'de renkli görüntüler oluşturdu. Tören alanındaki atmosferi aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Ankara'da bugün yağışlı bir hava var ancak bu yağışlı havaya rağmen Anıtkabir dolup taşıyor. Çocuklar, öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren burada bir araya geldiler" sözleriyle alandaki heyecanı paylaştı.