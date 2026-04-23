Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anıtkabir'de: Çocuklarımızın gözündeki ışık geleceğimizin teminatı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Tekin, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek anı defterini imzaladı. Deftere yazdığı mesajda, çocukları ülkenin çağdaş medeniyet hedeflerine ulaştıracak bir anlayışla yetiştirme kararlılıklarını vurgulayan Tekin, bu sorumluluğu aynı azim ve şefkatle sürdüreceklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 160 yıl dönümünde 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve anı defterini imzalayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
Aziz Atatürk; Milletimizin iradesinden doğan yüce meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca maarif'in kalbinde çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.
Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızın ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.
YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN ANITKABİR'E YOĞUN KALABALIK
Bakan Tekin'e eşlik eden 81 ilden gelen minik öğrenciler, üzerlerindeki yöresel kıyafetlerle Anıtkabir'de renkli görüntüler oluşturdu. Tören alanındaki atmosferi aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Ankara'da bugün yağışlı bir hava var ancak bu yağışlı havaya rağmen Anıtkabir dolup taşıyor. Çocuklar, öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren burada bir araya geldiler" sözleriyle alandaki heyecanı paylaştı.
DÜNYADA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN İLK VE TEK BAYRAM
Haberin detaylarında 23 Nisan'ın tarihsel önemine vurgu yapan muhabir Oğuzhan Gültekin, bu özel günün dünyadaki eşsiz konumunu, "Dünyada ilk ve tek olarak çocuklara armağan edildi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel gün. O günden beri de çocukların en özel günü olarak kutlanıyor" ifadeleriyle hatırlattı. Bayramın 1921'de Millî Bayram olarak kabul edilmesinden 1929'da çocuklara armağan edilmesine ve 1983'te bugünkü ismini almasına kadar olan süreci anlatan Gültekin, Anıtkabir'in gün boyunca tüm vatandaşların ziyaretine açık kalacağını da sözlerine ekledi.