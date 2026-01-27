CHP'li Manavgat Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni iddia: Başkan için 650 bin avro toplandı
CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci duruşmada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tutuksuz sanık Cem Çakır, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara’ya ev alınması için iş insanlarından 650 bin avro toplandığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetle suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı Engin Tüter’in de aralarında bulunduğu dosyada tutuklu sayısı 9 olarak açıklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Davanın ikinci duruşmasında ifade veren tutuksuz sanık Cem Çakır, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya ev alınması amacıyla iş insanlarından toplam 650 bin avro alındığını iddia etti. Soruşturma sürecinde belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla kamuoyunun gündemine oturan dosyada, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 32 ayrı suç unsurunu içeren iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, suç örgütü lideri olarak tanımlanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçuyla birlikte 'icbar suretiyle irtikap', 'rüşvet alma', 'zimmet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini gizleme' ve 'kazanç müsaderesi' gibi çeşitli suçlardan cezalandırması talep edildi.
TUTUKLU SAYISI 6'YA DÜŞTÜ
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile belediye çalışanı Sıla Ceyhan Berkaya, iş insanı Mesut Kara ve belediye başkanının yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında tutukluluk hallerinin devamına; özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz, eski imar müdürü Zafer Keçer ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer'in tahliyesine karar verildi.
DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. İlk duruşmada ifadesi alınamayan sanıklardan Cem Ç. ile Veli Y. savunma yaptı. Cem Ç. savunmasında, Akın D.'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Murat Boz konseri için Akın D.'ye ben Nefi Kara ve Cem Gül'ün olduğu ortamda sponsor arandığı söylendi. Sonra sponsor olabileceğimizi söyledik" dedi.
Paranın İlker G.'nin dükkanında alındığını anlatan Cem Ç., "Ben de Hüseyin Cem Gül'e 3 milyon 850 bin lirayı verdim. Murat Boz'un konserinde sponsor talebi Nefi Kara'dan geldi. Sponsor olunmaması durumunda da hiçbir baskı yapılmadı. Konser sonrası da sadece çay içildi. Otelin imar ve iskan izinleri noktasında da bir baskı söz konusu olmadı" diye konuştu.
EV SATIN ALMAK İÇİN 650 BİN AVRO İDDİASI
Başkana ev alınması için iş insanlarından paralar alındığı anlatan Cem Ç., savunmasını şöyle sürdürdü:
"Sabri Ü. benim arkadaşım. Orası (otelin arazisi) tahsis olduğu için tahsis ödemesinde günün geçirilmemesi lazım. O zaman da o ruhsatın alınması gerekiyordu. Hüseyin Cem Gül de 'Hallederiz ben görüşürüm' dedi. Aradan bir zaman geçtikten sonra 'Başkan ev alacak' denildi. Mevcut ev alındıktan sonra 750 bin avro pazarlığı yapılmış sonra 650 bin avroya düşmüş."
Turizmci iş insanı Kadirhan B.'nin de sahildeki tesislerinde imara aykırılıklar olduğunu söyleyen Cem Ç., "Bu aykırılıkların çözümü için 350 bin avro aldık. Hüseyin Cem Gül'ün arabasına bıraktık. Paranın veriliş sebebi Nefi Kara'ya ev alınmasıydı. Hüseyin Cem Gül başkanın sağ koluydu. Ondan ona ulaşıyorduk. Hüseyin Cem Gül'ün belediyede bir görevi yoktu. En kolay Cem Gül ulaşabildiği için başkana onunla konuşuyorduk. Nefi Kara'nın bence paradan haberi vardı. Başkan söylemeden sonuç itibarıyla bir şey yapılmaz" dedi.
TURİZMCİLERE TOROS-ET BASKISI
Belediyenin iştiraki olan Toros-Et üzerinden turizm işletmelerine alım baskısı yapıldığını söyleyen Cem Ç., "Toros Et'te zaten iki kişi yetkiliydi. Hüseyin Cem Gül ve Demir D.. Eti ve bazı ürünleri Toros-Et üzerinden almaya yönelik baskı vardı. Bundan dolayı 'Demir'i gönderelim, CİMER'den şikayet edelim' diyorlardı" diye konuştu.
ÖDEMELER ELDEN NAKİT YAPILDI
Duruşmaya SEGBİS'le katılan tanık Evren B., kendisinin bir organizasyon firmasının yöneticisi olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta konser düzenlenecekti. Konser teklifini Demir D. getirdi. Manavgat'a İstanbul'dan önemli sanatçılar gelmesi gerektiğini belirtti. Ben de sanatçıyla iletişime geçtim. 3,5- 4 milyon TL bandında tüm organizasyon için böyle bir teklif geldi. Ödemenin belediyenin kaynaklarından olamayacağı ve sponsorlarla olacağı söylendi. Elden nakit ödendi. Organizasyon için Mehmet Okan K. ile Antalya'dan ses ışık ekipmanı sağlamak için iletişime geçtim. Mehmet Okan K.'ye 600-800 bin TL arasında ödemeyi elden yaptım" dedi.
BAŞKANIN OĞLU TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ
Duruşmada tanık listesinde bulunan tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın oğlu Ali Çağın Kara, tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Duruşma tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.
BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN AVRO
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasının ikinci duruşmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e baklava kutusu içinde 110 bin avro verdiği kamera kaydıyla tespit edilen tanık Cengiz C. ifade verdi. Cengiz C., şunları söyledi:
"Ben iş insanı Zafer S.'nin yıllardır işlerini yapan biriyim. Zafer S., bana lojman yapacağını söyleyip, teklif getirmemi istedi. Ben de götürdüm. İşi bana vermeyen Zafer Bey, 'Belediyeden dolayı başka birine vermek zorunda kaldım. Benim sana işleri verebilmem için belediyenin önüne geçmen gerekiyor' dedi. Ben de tanıdıklarıma 'Biz Manavgat'ın çocuğuyuz. İşler bizim elimizden neden alınıyor' dedim. Engin Tüter'in kulağına gitmiş. Zafer S.'nin yanına gitmişler. O akşam Engin Tüter beni arayarak, 'Görüşebilir miyiz' dedi. Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül ile birlikteyken görüştüm. Engin Tüter bana, 'İşler senin ama yüzde 30'unu yardım olarak belediyeye vereceksiniz' dedi. Ben de 'Yüzde 10-15 karla iş yapıyorum' dedi. İkisi de 'Sen işi yap, sonra bakarız' dedi. Sonra Engin Tüter ile Hüseyin Cem geldi. 'İnce işler senin olsun' dedi. O şekilde ince işlere devam ettik. Daha sonra Zafer S. ile görüşmemizde 'Bunlar bize piyasada iş yaptırmayacak. Ben KOM'a bildiklerimi anlattım, sen de anlat' dedi. Bir ay geçtikten sonra Engin Tüter'in yanına giderek, 'O komisyon işini halledelim' dedim. Bana 'Bir dursun sonra bakarız' deyince ben de 'Ne zaman istersen hallederiz' dedim."
"KOLLUĞA GİDİP GÖRÜŞECEĞİMİ SÖYLEDİM"
Görüşmeden bir hafta sonra polise Engin Tüter'e para götüreceğini anlattığını dile getiren Cengiz C., "Seri numaralarını aldılar. Ben, Zafer S.'den bu parayı 'Araba alacağım' diye aldım. Onun, bu parayı Engin Tüter'e vereceğimden haberi yoktu. Zafer S.'den daha önce de borç almıştım. Onunla da araba almıştım. Başka çalışanlarına borç verip vermediğini bilmiyorum. Engin Tüter'le görüşmem öncesi kolluğa gidip, bu görüşmeyi yapacağımı söyledim. Herhangi bir baskı altında kalmadım. Görüşmelerde Niyazi Nefi Kara yoktu. Kendisiyle görüşmedim. Kendisi istiyor gibi bir şey de hiç söylenmedi. Zafer S. ile hala iş yapmaktayız. Zafer S.'ye alacağım paranın bir kısmını belediyeye vereceğimi söyledim. Parayı iş karşılığı verdim. Herhangi bir talebim olmadı. Ben hem Zafer S.'den maaş alıyorum hem de şirketim var" diye konuştu.
"SÜREKLİ BİRBİRLERİNE BAKMAKTA"
Cengiz C. duruşmada ifade verirken söz alan tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, "Zafer S. ve Cengiz C. sürekli birbirlerine bakmaktadır. Dikkatinize sunarım" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Cengiz C.'ye yalancı tanıklığın suç olduğunu hatırlattı. Tanık Cengiz C. ise baskı ve yönlendirme altında olmadığını tekrarladı.