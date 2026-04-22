İBB yönetiminde “genel sekreter” depremi! İki kritik isim görevden alındı

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 22:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim kademesini sarsan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İBB yönetiminin aldığı ani kararla Genel Sekreter Yardımcıları Cemal Ufuk Karakaya ve Murat Yazıcı görevden uzaklaştırıldı. Kurum içinde “yönetim güncellemesi” ve “güncel ihtiyaçlar” gerekçesiyle yapılan değişiklikler, belediye koridorlarında büyük hareketliliğe neden oldu. Kritik görev değişikliklerinin perde arkasına ilişkin tartışmalar sürerken, kararın zamanlaması da dikkat çekti.