Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturması için açıklama: 4 müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da gazetecilerle buluşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okullardaki güvenlikten Gülistan Doku dosyasına, belediyelere yönelik incelemelerden sokak çeteleriyle mücadeleye kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Çiftçi, 81 ilin valiliklerine yeni bir genelge gönderileceğini duyurdu. Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasına yönelik konuşan Bakan Çiftçi "Hiçbir iddiayı ve ihmali göz ardı etmeden, gerçeği ortaya çıkarmak için süreci kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Okullara yönelik saldırılar, Gülistan Doku dosyası, belediyelere dair yürütülen soruşturmalar ve sokak çeteleriyle mücadele gibi başlıkların öne çıktığı toplantıda, birçok kritik mesaj paylaşıldı. Bakan Çiftçi, özellikle güvenlik alanında yeni adımlar atılacağını vurgulayarak, 81 ilin valiliğine kapsamlı tedbirler içeren bir genelge gönderileceğini açıkladı.
İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamaları:
GENELDE 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLECEK
Bakan Çiftçi "Okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il milli eğitim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ardından 81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz. Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergahları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek." dedi.
Çiftçi "Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergahlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek, eksikler süratle giderilecek. Daha önce yılda iki kez yapılan 'Okul güvenliği' toplantıları, artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir 'güvenlik kurulu' oluşturulacak" ifadelerini kullandı.
C31K KAPATILDI
Bakan Çiftçi, okul saldırılarından sonra yalnızca olay yerindeki fiziki güvenlik boyutuna odaklanmadıklarını, dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettiklerini vurgulayarak, "Çünkü gördük ki bazı hesaplar suçu övüyor, saldırganlığı özendiriyor, korku yayıyor ve toplumu provoke etmeye çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimizin sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Sadece bu iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi süreci işletildi, toplamda 8 bin 270 URL hakkında karar uygulandı. 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı." dedi.
"SOKAKTA DA SOSYAL MEDYADA DA SUÇA GEÇİT YOK"
Çiftçi ayrıca "Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi, bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu. Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık. Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz. Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir, suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDAKİ İDDİALAR İÇİN 4 MÜFETTİŞ
- Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku dosyasının kamu vicdanında güçlü bir hassasiyet oluşturduğunu belirtti.
- Soruşturmada önceliğin, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğu vurgulandı.
- Ortaya atılan tüm iddiaların titizlikle incelendiği ifade edildi.
17 Nisan 2026 tarihli gelişmeler:
- Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
- Aynı tarihte Tuncay Sonel görevden uzaklaştırıldı.
- Yine aynı gün gözaltına alındı.
21 Nisan 2026:
- Tuncay Sonel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.