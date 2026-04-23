Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturması için açıklama: 4 müfettiş görevlendirildi

20 Nisan 2026 tarihli ek görevlendirme: Olay sonrası süreçlerin etkinliğini değerlendirmek için 2 mülkiye müfettişi 2 polis müfettişi görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor.

Sürecin çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi. Sahadaki çalışmalar: Bakan Yardımcısı Kübra Güran, Yerinde incelemeler yapmak Adalet Bakanlığı ile ortak toplantı gerçekleştirmek üzere Tunceli'ye gitti.

Bakanlığın yaklaşımı: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmayacak

Hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek

Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak

Nihai hedefin, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğu ifade edildi.

olduğu ifade edildi. Fail Umut Altaş'ın, Türkiye'den 2022'de Meksika'ya gittiği tespit edildi, Meksika'dan da kaçak yollarla ABD'de geçtiği ve şu an ABD içinde olduğu tespit edildi. Umut Altaş, şu an ABD içinde aranıyor. FAİLİMEÇHUL CİNAYETLER VE FİRARİ FAİLLER KONUSU "HİÇBİR DOSYAYI SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ" Bakan Çiftçi, kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliklerinin her olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu söyledi. Çiftçi, "2003'ten bugüne yani AK Parti hükümetimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'si aydınlatıldı. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda çok ciddi bir düşüş sağladık. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmuyor. Bu sonuç, kriminal kapasitenin güçlenmesinin, olay yeri inceleme kabiliyetinin gelişmesinin ve emniyet-jandarma koordinasyonunun kuvvetlenmesinin somut sonucudur. Faili firar dosyalarında da mücadelemiz kesintisiz sürüyor. 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 kişi için kırmızı bülten görüşü soruldu. Yurt içine ya da yurt dışına kaçmış faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları devreye alıyoruz. Hiçbir dosya sahipsiz değildir, her olay sonuna kadar takip edilir. Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz. Her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz" dedi.

Provokatör yuvası olan C31K isimli Telegram grubu kapatıldı (AA) BAKAN ÇİFTÇİ: MÜCADELE KLASİK YÖNTEMLERLE SINIRLI KALAMAZ Bakan Çiftçi, 'Yeni nesil suç örgütleri' olarak adlandırdıkları sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin, "Bu yeni nesil suç örgütleri, hem asayişi bozan hem de mahalle huzurunu hedef alan, gençleri suça sürükleyen ve şehir güvenliğini tehdit eden yapılardır. Biz bu yılı açık ve net bir iradeyle 'Yeni Nesil Suç Örgütleri' mücadele yılı ilan ettik. Çünkü bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar. Gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor. Dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz." dedi. "SOKAKLARI ÇETELERE BIRAKMAYIZ" Bakan Çiftçi ayrıca "2025 yılında 652 organize suç çetesine yönelik 1730 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 14 bin 75 şahıs gözaltına alındı, 7 bin 659 şahıs tutuklandı, 3 bin 463 şahıs hakkında adli kontrol işlemi yapıldı. 1 Ocak-16 Nisan 2026 döneminde ise 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptık. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 222 çeteye yönelik 556 operasyondu. Yani hem operasyon sayımızı hem de darbe indirdiğimiz yapı sayısını artırdık. Aynı dönemde 4 bin 963 şahıs gözaltına alındı, 2 bin 219 şahıs tutuklandı, 1129 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon yapılan suç çetelerinin; 191'i KOM, 41'i narkotik ve 42'si siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. TCK 220 kapsamında mevcut planlı dosya sayısı da 489. Sokaklarımızı, mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz. 2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır, mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

'HER SİLAH GÜVENLİK MESELESİDİR' Bakan Çiftçi, ruhsatsız silah meselesinin doğrudan kamu düzenini, vatandaşın güvenliğini ve toplumsal huzuru etkileyen bir unsur olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 111 bin 131 ruhsatsız silah yakalandı. 123 bin 739 şahıs hakkında işlem yapıldı. 2025 yılında 110 bin 470 ruhsatsız silah ele geçirildi. 119 bin 469 şahıs hakkında işlem tesis edildi. Bu yılın ilk döneminde, yani 1 Ocak-16 Nisan 2026 arasında 32 bin 523 silah yakalandı. 33 bin 120 şahsa işlem yapıldı. Silah türlerine baktığımızda 14 bin 226 tabanca, 6 bin 170 kurusıkı tabanca, 11 bin 554 av tüfeği ve 573 uzun namlulu silah ele geçirildi. Her silah bizim için doğrudan bir güvenlik meselesidir. Sokakta korku oluşturan, suçta kullanılma riski taşıyan hiçbir silaha müsamaha göstermiyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız ruhsatsız silahı kaynağında tespit etmek, ele geçirmek ve sorumluları adli mercilere teslim etmek için aralıksız çalışıyor. Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır; nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız" ifadelerini kullandı.