Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturması için açıklama: 4 müfettiş görevlendirildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da gazetecilerle buluşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okullardaki güvenlikten Gülistan Doku dosyasına, belediyelere yönelik incelemelerden sokak çeteleriyle mücadeleye kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Çiftçi, 81 ilin valiliklerine yeni bir genelge gönderileceğini duyurdu. Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasına yönelik konuşan Bakan Çiftçi "Hiçbir iddiayı ve ihmali göz ardı etmeden, gerçeği ortaya çıkarmak için süreci kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Okullara yönelik saldırılar, Gülistan Doku dosyası, belediyelere dair yürütülen soruşturmalar ve sokak çeteleriyle mücadele gibi başlıkların öne çıktığı toplantıda, birçok kritik mesaj paylaşıldı. Bakan Çiftçi, özellikle güvenlik alanında yeni adımlar atılacağını vurgulayarak, 81 ilin valiliğine kapsamlı tedbirler içeren bir genelge gönderileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (İHA)

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamaları:

GENELDE 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLECEK

Bakan Çiftçi "Okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il milli eğitim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ardından 81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz. Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergahları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek." dedi.

OKULLARDA 7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Çiftçi "Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergahlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek, eksikler süratle giderilecek. Daha önce yılda iki kez yapılan 'Okul güvenliği' toplantıları, artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir 'güvenlik kurulu' oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Okullarda yeni güvenlik tedbirleri alınacak (AA)

C31K KAPATILDI

Bakan Çiftçi, okul saldırılarından sonra yalnızca olay yerindeki fiziki güvenlik boyutuna odaklanmadıklarını, dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettiklerini vurgulayarak, "Çünkü gördük ki bazı hesaplar suçu övüyor, saldırganlığı özendiriyor, korku yayıyor ve toplumu provoke etmeye çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimizin sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Sadece bu iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi süreci işletildi, toplamda 8 bin 270 URL hakkında karar uygulandı. 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı." dedi.

"SOKAKTA DA SOSYAL MEDYADA DA SUÇA GEÇİT YOK"

Çiftçi ayrıca "Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi, bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu. Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık. Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz. Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir, suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDAKİ İDDİALAR İÇİN 4 MÜFETTİŞ

  • Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku dosyasının kamu vicdanında güçlü bir hassasiyet oluşturduğunu belirtti.
  • Soruşturmada önceliğin, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğu vurgulandı.
  • Ortaya atılan tüm iddiaların titizlikle incelendiği ifade edildi.

17 Nisan 2026 tarihli gelişmeler:

  • Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
  • Aynı tarihte Tuncay Sonel görevden uzaklaştırıldı.
  • Yine aynı gün gözaltına alındı.

21 Nisan 2026:

  • Tuncay Sonel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Nisan 2026 tarihli ek görevlendirme:

  • Olay sonrası süreçlerin etkinliğini değerlendirmek için
    • 2 mülkiye müfettişi
    • 2 polis müfettişi görevlendirildi.
  • Jandarma Genel Komutanlığı, cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor.
  • Sürecin çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Sahadaki çalışmalar:

  • Bakan Yardımcısı Kübra Güran,
    • Yerinde incelemeler yapmak
    • Adalet Bakanlığı ile ortak toplantı gerçekleştirmek üzere Tunceli'ye gitti.

Bakanlığın yaklaşımı:

  • Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmayacak
  • Hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek
  • Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak
  • Nihai hedefin, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğu ifade edildi.
  • Fail Umut Altaş'ın, Türkiye'den 2022'de Meksika'ya gittiği tespit edildi, Meksika'dan da kaçak yollarla ABD'de geçtiği ve şu an ABD içinde olduğu tespit edildi. Umut Altaş, şu an ABD içinde aranıyor.

FAİLİMEÇHUL CİNAYETLER VE FİRARİ FAİLLER KONUSU

"HİÇBİR DOSYAYI SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Çiftçi, kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliklerinin her olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu söyledi. Çiftçi, "2003'ten bugüne yani AK Parti hükümetimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'si aydınlatıldı. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda çok ciddi bir düşüş sağladık. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmuyor. Bu sonuç, kriminal kapasitenin güçlenmesinin, olay yeri inceleme kabiliyetinin gelişmesinin ve emniyet-jandarma koordinasyonunun kuvvetlenmesinin somut sonucudur. Faili firar dosyalarında da mücadelemiz kesintisiz sürüyor. 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 kişi için kırmızı bülten görüşü soruldu. Yurt içine ya da yurt dışına kaçmış faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları devreye alıyoruz. Hiçbir dosya sahipsiz değildir, her olay sonuna kadar takip edilir. Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz. Her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz" dedi.

Provokatör yuvası olan C31K isimli Telegram grubu kapatıldı (AA)

BAKAN ÇİFTÇİ: MÜCADELE KLASİK YÖNTEMLERLE SINIRLI KALAMAZ

Bakan Çiftçi, 'Yeni nesil suç örgütleri' olarak adlandırdıkları sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin, "Bu yeni nesil suç örgütleri, hem asayişi bozan hem de mahalle huzurunu hedef alan, gençleri suça sürükleyen ve şehir güvenliğini tehdit eden yapılardır. Biz bu yılı açık ve net bir iradeyle 'Yeni Nesil Suç Örgütleri' mücadele yılı ilan ettik. Çünkü bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar. Gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor. Dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz." dedi.

"SOKAKLARI ÇETELERE BIRAKMAYIZ"

Bakan Çiftçi ayrıca "2025 yılında 652 organize suç çetesine yönelik 1730 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 14 bin 75 şahıs gözaltına alındı, 7 bin 659 şahıs tutuklandı, 3 bin 463 şahıs hakkında adli kontrol işlemi yapıldı. 1 Ocak-16 Nisan 2026 döneminde ise 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptık. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 222 çeteye yönelik 556 operasyondu. Yani hem operasyon sayımızı hem de darbe indirdiğimiz yapı sayısını artırdık. Aynı dönemde 4 bin 963 şahıs gözaltına alındı, 2 bin 219 şahıs tutuklandı, 1129 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon yapılan suç çetelerinin; 191'i KOM, 41'i narkotik ve 42'si siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. TCK 220 kapsamında mevcut planlı dosya sayısı da 489. Sokaklarımızı, mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz. 2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır, mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ruhsatsız silahlara ilişkin mücadele kapsamı genişliyor (AA)

'HER SİLAH GÜVENLİK MESELESİDİR'

Bakan Çiftçi, ruhsatsız silah meselesinin doğrudan kamu düzenini, vatandaşın güvenliğini ve toplumsal huzuru etkileyen bir unsur olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 111 bin 131 ruhsatsız silah yakalandı. 123 bin 739 şahıs hakkında işlem yapıldı. 2025 yılında 110 bin 470 ruhsatsız silah ele geçirildi. 119 bin 469 şahıs hakkında işlem tesis edildi. Bu yılın ilk döneminde, yani 1 Ocak-16 Nisan 2026 arasında 32 bin 523 silah yakalandı. 33 bin 120 şahsa işlem yapıldı. Silah türlerine baktığımızda 14 bin 226 tabanca, 6 bin 170 kurusıkı tabanca, 11 bin 554 av tüfeği ve 573 uzun namlulu silah ele geçirildi. Her silah bizim için doğrudan bir güvenlik meselesidir. Sokakta korku oluşturan, suçta kullanılma riski taşıyan hiçbir silaha müsamaha göstermiyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız ruhsatsız silahı kaynağında tespit etmek, ele geçirmek ve sorumluları adli mercilere teslim etmek için aralıksız çalışıyor. Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır; nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Bakan Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili de konuştu. Çiftçi, "Bakanlığımızın belediyelere yönelik işlemleri siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikayet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütülmektedir. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Burada mükerrer dosyalar da var, yani aynı belediye hakkında birden fazla soruşturma söz konusu olabiliyor. Dağılıma baktığımızda 677'si AK Parti'li belediyelerle ilgili. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18'i DEM Parti'li, 9'u İYİ Partili, 332'si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili. Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyeler, AK Parti'li belediyelerdir. Yaklaşık toplamın yüzde 44'üne tekabül ediyor. Bu tablo bile tek başına 'sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor' iddiasının gerçekle örtüşmediğini gösteriyor" dedi.

Parti Soruşturma Sayısı
AK Parti 677
CHP 371
MHP 128
DEM Parti 18
İYİ Parti 9
Diğer Partiler 332
Toplam (dağılım) 1.535

"MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE 7 KONUDA SORUŞTURMA İZNİ"

Bakan Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi özelindeki soruşturmalara ilişkin de "Sayın Mansur Yavaş'ın görev dönemini kapsayan yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi. 23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu değerlendirildi. Müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2'si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2'si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor. 25 iddiada ise Sayın Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. 2 tazmin raporu da belediyeye iletildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil; iddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir. Nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir" diye konuştu.

