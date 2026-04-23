Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Meclisi'nin, başkan vekilini seçmek üzere 30 Nisan Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek üzere 30 Nisan Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.04.2026 tarihli ve 2026/381 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 22.04.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

