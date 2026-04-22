Uşak Belediyesi’nde 2. dalga operasyon: 19 tutuklama talebi

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

19 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 29 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından 19 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.