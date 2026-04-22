Uşak Belediyesi’nde 2. dalga operasyon: 16 tutuklama

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 19’u, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 29 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından 19 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma, 27 Mart'ta başlatılmıştı. İlk dalga operasyonda aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek gibi isimler de yer aldı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise savcılık ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek,CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Ahmet Arslan Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı Akın Cantürk, Celalettin Çoban, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Özhan Özgöbek, Ulaş Küçükakın ve Umut Demir.