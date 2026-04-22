Sosyal medyada e-Devlet dönemi! Bakan Gürlek detayları açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dünyada devrim niteliğinde bir adım olan ve dünyada ilk kez uygulanacak yeni sosyal medya düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Hazırlanan taslağa göre; Instagram, YouTube, TikTok ve X gibi dev platformlara girişlerde artık e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması zorunlu olacak. İşte üç aşamada yeni düzenlemenin detayları...
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ortamını daha güvenli ve şeffaf hale getirecek yeni yasal düzenlemenin detaylarını ilk kez açıkladı.
Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Haber Müdürü Halit Turan'a konuşan Bakan Gürlek, bu adımla birlikte kullanıcıların manipülasyona uğramadan özgürce ifadelerini kullanabildiği, suçluların ise "görünmez" olamadığı daha şeffaf bir dijital dünyaya kavuşulacağını vurguladı.
Bakan Gürlek, internetin sağladığı anonim ortamın dezenformasyonun yanı sıra dolandırıcılık, sanal bahis ve siber zorbalık gibi suçlar için zemin hazırladığını belirterek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" mesajını verdi.
KİŞİYE ÖZEL ANAHTAR
Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medya düzenlemesiyle ilgili İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile görüşmeler tamamlandı. Bu doğrultuda taslak hazırlandı. Kabine toplantısında taslağın sunumu yapıldı. Yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gidiliyor. SABAH'ın detaylarına ulaştığı yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.