Sosyal medyada e-Devlet dönemi! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dünyada devrim niteliğinde bir adım olan ve dünyada ilk kez uygulanacak yeni sosyal medya düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Hazırlanan taslağa göre; Instagram, YouTube, TikTok ve X gibi dev platformlara girişlerde artık e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması zorunlu olacak. İşte üç aşamada yeni düzenlemenin detayları...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ortamını daha güvenli ve şeffaf hale getirecek yeni yasal düzenlemenin detaylarını ilk kez açıkladı.

Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Haber Müdürü Halit Turan'a konuşan Bakan Gürlek, bu adımla birlikte kullanıcıların manipülasyona uğramadan özgürce ifadelerini kullanabildiği, suçluların ise "görünmez" olamadığı daha şeffaf bir dijital dünyaya kavuşulacağını vurguladı.

Bakan Gürlek, internetin sağladığı anonim ortamın dezenformasyonun yanı sıra dolandırıcılık, sanal bahis ve siber zorbalık gibi suçlar için zemin hazırladığını belirterek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" mesajını verdi.

KİŞİYE ÖZEL ANAHTAR

Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medya düzenlemesiyle ilgili İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile görüşmeler tamamlandı. Bu doğrultuda taslak hazırlandı. Kabine toplantısında taslağın sunumu yapıldı. Yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gidiliyor. SABAH'ın detaylarına ulaştığı yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Dünyada bir ilk olan düzenlemeye göre kullanıcılar, hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. E-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "anahtar" üretecek. Sistemin çalışma prensibi kişisel verileri koruyacak şekilde tasarlandı.

Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak. Bu bilgiler BTK'nın bünyesinde muhafaza edilecek. Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar getirilmesi de gündemde.

9 AYLIK SÜREÇ
Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 9 aylık bir takvim öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak, son 3 ayda ise mevcut kullanıcıların sisteme entegrasyonu tamamlanacak. Bakan Gürlek, bu adımla suç faillerinin tespitinin kolaylaşacağını ve gerçek kullanıcılar için çok daha güvenli bir dijital ortamın tesis edileceğini vurguladı.

İŞTE ÜÇ AŞAMADA YENİ DÜZENLEME E-DEVLET İLE BAĞLANTI: Kullanıcılar hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek.

ANAHTAR SİSTEMİ: e-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "anahtar" üretecek.

VERİ GÜVENLİĞİ: Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak; bu bilgiler münhasıran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde muhafaza edilecek.

KURALA UYMAYAN PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarını kademeli ve ağır yaptırımlar bekliyor: Küresel cironun yüzde 3'üne kadar idari para cezası. Reklam yasağı. İnternet trafiği bant genişliğinin %50'den %90'a kadar daraltılması (bant daraltma). Ayrıca, katalog suçlara konu içerikleri yayan hesapların gerçek kimlik bilgilerinin adli mercilerce talep edilmesi durumunda, platformların bu bilgileri en geç 30 gün içinde vermesi zorunlu olacak.

SAHTE VE BOT HESAPLARA GEÇİT YOK

Düzenleme ile bot ve sahte hesapların önüne geçilmesi, sadece gerçek kişilerin kaydolabilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda sahibinden.com gibi platformlarda uygulanan e-Devlet doğrulama sistemine benzer bir yapı kurulacak. Elde edilen veriler sadece cumhuriyet savcıları veya hâkimler tarafından, münhasıran bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında kullanılabilecek.

