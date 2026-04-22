Sosyal medyada e-Devlet dönemi! Bakan Gürlek detayları açıkladı

İŞTE ÜÇ AŞAMADA YENİ DÜZENLEME E-DEVLET İLE BAĞLANTI: Kullanıcılar hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. ANAHTAR SİSTEMİ: e-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "anahtar" üretecek. VERİ GÜVENLİĞİ: Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak; bu bilgiler münhasıran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde muhafaza edilecek.

KURALA UYMAYAN PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarını kademeli ve ağır yaptırımlar bekliyor: Küresel cironun yüzde 3'üne kadar idari para cezası. Reklam yasağı. İnternet trafiği bant genişliğinin %50'den %90'a kadar daraltılması (bant daraltma). Ayrıca, katalog suçlara konu içerikleri yayan hesapların gerçek kimlik bilgilerinin adli mercilerce talep edilmesi durumunda, platformların bu bilgileri en geç 30 gün içinde vermesi zorunlu olacak.