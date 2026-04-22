MSB'den Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Olumsuz bir durum yok

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumunun iyi olduğu olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Bölgede arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü, kazaya ilişkin idari ve teknik sürecin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin hem sahada hem de masadaki gücünü perçinleyen çok kritik başlıklar ele alındı. Ankara'da yaşanan helikopter kazasının ardından personelin son durumu, NATO ile yürütülen stratejik temaslar, Ortadoğu'yu kuşatan ateş çemberi ve terörle mücadelede ulaşılan tarihi rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı. Ankarada askeri helikopter kaza kırıma uğradı ANKARA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, sıcak bölgedeki gelişmeleri ve bakanlığın kararlı duruşunu tüm teknik detaylarıyla canlı yayında aktardı. ANKARA'DA KORKUTAN KAZA KIRIM

Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde ilk sırada, dün gece Ankara'da yaşanan ve yürekleri ağza getiren helikopter kazası vardı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dev nakliye helikopteri CH-47'nin gece eğitimi sırasında yaşadığı kaza kırımla ilgili detayları paylaşan Damla Kuşkapan, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan CH-47 ağır genel maksat helikopteri, gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında Ankara Temelli'de sert iniş yaparak kaza kırıma uğradı" bilgisini verdi. Kazanın ardından personelin durumuna ilişkin sevindirici haberi de duyuran Kuşkapan, "Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı. ANKARA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI! HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ MERCEK ALTINDA: TİTİZ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldığına dikkat çeken Kuşkapan, "Bakanlık, olayın ardından derhal arama ekiplerinin bölgeye sevk edilerek gerekli incelemelerin de başlatıldığını kaydetti" şeklinde konuştu. Kazanın tam olarak neden kaynaklandığının idari ve teknik süreçler sonunda netleşeceğini vurgulayan Kuşkapan, "Kaza kırımın kesin nedeni elbette incelemeler sonrasında belli olacak; bakanlık konuya ilişkin süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 106'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Bu kapsamda 23 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi. Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de, SOLOTÜRK tarafından da Antalya'da gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti. Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 25 Nisan'da Çanakkale'de "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği" düzenleneceğini ve Türk Yıldızları tarafından Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapılacağını belirten Aktürk, "Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi, ayrıca, 1915 olaylarında katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı. TERÖRLE MÜCADELE Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) milletin huzuru ve devletin bekası için ülkeye yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." bilgilerini verdi. Son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını kaydetti. Aktürk, kesintisiz bir şekilde devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişinin yakalandığını, 1552 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade etti. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2 bin 232 olduğunu bildiren Aktürk, engellenen kişi sayısının da 24 bin 169 olduğunu söyledi.