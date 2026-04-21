Ankara'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı: Bakanlıktan açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir. " denildi.

Ankara Temelli bölgesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopteri, eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Meydana gelen kazada personelin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Duran sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Burhanettin Duran dezenformasyon uyarısı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.