Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş uyardı: Çocuğunuz evde güvende olmayabilir

Kuzey Hollanda'da düzenlenen üst düzey toplantıda, dijital mecraların gençler üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırıldı. Gençler arasında sosyal medya kullanımına bağlı olarak ciddi bir risk artışı yaşandığını belirten Kuzey Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş, "Bugün gelişmelere baktığımızda gençler arasında sosyal medya konusunda sıkıntılı olduğumuzu, orada büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Nedir bu artış? Akran zorbalığı dediğimiz olaydır" ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

A Haber ekranlarında ebeveynlerin geçmişteki güvenlik algısının artık geçerli olmadığına değinen Karakuş, çocukların odalarında, bilgisayar başında olmasının onları dış dünyadan daha savunmasız hale getirebildiğini belirtti. Karakuş, "Aileler daha önce çocuğunu sokakta güvensiz konumda görüyordu; 'en iyisi içeride kalsın, odasına çekilsin, ekran başında güvenli olur' düşüncesi vardı. Ama bu kesinlikle öyle değil. Belki çocuğumuz dışarıda daha güvenlidir. Baskı ve sosyal medya kanallarıyla o çocuğu şiddete teşvik ediyorlar" sözleriyle aileleri uyardı.

PARA KARŞILIĞI SUÇA SÜRÜKLENİYORLAR

Sanal dünyadaki karanlık odakların çocukları sadece psikolojik olarak değil, fiziksel suçlara da alet ettiğini belirten Karakuş, "Sosyal medya üzerinden çocukları para karşılığında patlayıcı yerleştirmeye zorlayabiliyorlar yahut çeşitli kriminal aktiviteler yaptırmak istiyorlar" diyerek şok edici gerçekleri paylaştı. Suçun temelinde çoğunlukla sosyal, ekonomik ve ailevi sorunların yattığını ifade eden Karakuş, emniyetin bu vakaları titizlikle takip ettiğini vurguladı.