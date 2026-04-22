Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş uyardı: Çocuğunuz evde güvende olmayabilir
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş’tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Karakuş, çocukların evde ve ekran başında olmasının her zaman güvenli olmadığını belirterek, “Baskı ve sosyal medya kanallarıyla çocuklar şiddete teşvik ediliyor" dedi.
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılmaya devam ederken, Kuzey Hollanda Polis Teşkilatı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Sanal dünyanın sunduğu tehlikelere karşı alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü kritik toplantının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kuzey Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş, çocukların sosyal medya üzerinden nasıl suça teşvik edildiğini gözler önüne serdi.
"EVDE VE EKRAN BAŞINDA OLMAK GÜVENLİ DEĞİL"
Kuzey Hollanda'da düzenlenen üst düzey toplantıda, dijital mecraların gençler üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırıldı. Gençler arasında sosyal medya kullanımına bağlı olarak ciddi bir risk artışı yaşandığını belirten Kuzey Hollanda Emniyet Müdürü Hamit Karakuş, "Bugün gelişmelere baktığımızda gençler arasında sosyal medya konusunda sıkıntılı olduğumuzu, orada büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Nedir bu artış? Akran zorbalığı dediğimiz olaydır" ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.
A Haber ekranlarında ebeveynlerin geçmişteki güvenlik algısının artık geçerli olmadığına değinen Karakuş, çocukların odalarında, bilgisayar başında olmasının onları dış dünyadan daha savunmasız hale getirebildiğini belirtti. Karakuş, "Aileler daha önce çocuğunu sokakta güvensiz konumda görüyordu; 'en iyisi içeride kalsın, odasına çekilsin, ekran başında güvenli olur' düşüncesi vardı. Ama bu kesinlikle öyle değil. Belki çocuğumuz dışarıda daha güvenlidir. Baskı ve sosyal medya kanallarıyla o çocuğu şiddete teşvik ediyorlar" sözleriyle aileleri uyardı.
PARA KARŞILIĞI SUÇA SÜRÜKLENİYORLAR
Sanal dünyadaki karanlık odakların çocukları sadece psikolojik olarak değil, fiziksel suçlara da alet ettiğini belirten Karakuş, "Sosyal medya üzerinden çocukları para karşılığında patlayıcı yerleştirmeye zorlayabiliyorlar yahut çeşitli kriminal aktiviteler yaptırmak istiyorlar" diyerek şok edici gerçekleri paylaştı. Suçun temelinde çoğunlukla sosyal, ekonomik ve ailevi sorunların yattığını ifade eden Karakuş, emniyetin bu vakaları titizlikle takip ettiğini vurguladı.
Suçla mücadelenin sadece tutuklamalarla değil, güçlü bir toplumsal dayanışma ve aile denetimiyle mümkün olacağını söyleyen Hamit Karakuş, "Gençlerimizin yüzde 97'sinin durumu iyi ancak yüzde 3'lük bir kesimle ilgili ciddi sıkıntı var. Emniyet olarak takip ediyoruz, vaka karışanları tutukluyoruz ama tutuklamak, yargıya götürmek tek başına çözüm değil. Birinci çözüm; takip etmek, vakalara karıştırmamak ve online dünyada neler olduğunu veliler olarak çok yakından izlemektir" ifadelerini kullandı. Karakuş, çocukları bu sanal dünyadan koparıp gerçek dünyaya döndürmek için ailelerin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek sözlerini noktaladı.