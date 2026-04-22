Ece Gürel’in babasından çarpıcı iddia: “Zorla istifa dilekçesi imzalatıldı”

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Acılı Baba, genç kadına iş yerinde baskı yapılarak zorla istifa dilekçesi imzalatıldığını öne sürdü.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı. Ailenin mobbing iddiaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ece Gürel, İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kaybolmuş, 4 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Gürel'in eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, genç kadının çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskıya maruz kaldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.

GÜREL AİLESİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında ifade veren aile üyeleri, Gürel'in iş yerinde mobbinge uğradığını kendilerine anlattığını öne sürdü. İddialara göre Gürel'in büro içinde rahatsızlığını dile getirdiği, kendisine temizlik ve çay servisi gibi işler yaptırıldığı ve baskı altında istifa dilekçesi imzalatıldığı ileri sürüldü.

Haklarında şikayette bulunulan büro avukatları ise bütün iddiaları reddetti. İfadelerinde Gürel'in yaklaşık 10 yıldır bürolarında çalıştığını belirten şüpheliler, istifa sürecinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini savundu.

Şüpheliler, Gürel'in WhatsApp üzerinden istifa dilekçesi gönderdiğini, yüz yüze yapılan görüşmede ise özel hayatında zor bir dönemden geçtiğini ve işine odaklanmakta zorlandığını ifade ettiğini ileri sürdü. Ayrıca Gürel'e ihbar süresi boyunca çalışmaya devam edebileceği yönünde teklif sunulduğu da belirtildi.

TAZMİNAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheliler ifadelerinde, Gürel'in vefatının ardından ailesiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını, bu nedenle kıdem ve ölüm tazminatının mahkeme kararıyla mirasçılar adına açılan hesaplara yatırıldığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma tamamlandı ve dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, mobbing iddialarının somut delillerle desteklenmediği, ileri sürülen hususların daha çok tazminat taleplerine konu olabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Ayrıca Gürel'e yönelik hakaret, tehdit ya da taciz gibi bir suçun işlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Bu gerekçelerle şikayet edilen kişiler hakkında ceza davası açılmasına yer olmadığı kaydedildi.