Başkan Erdoğan'dan acılı ailelere taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocukların ailelerini cenaze törenlerinin ardından geçen günlerde tek tek telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından taziye sürecini yakından takip etti. Vefat edenlerin aileleriyle yakından ilgilendiği öğrenilen Erdoğan, cenaze törenlerinin ardından aileleri tek tek telefonla arayarak taziye dileklerini ve üzüntülerini ifade etti.