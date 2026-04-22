Külliye'de kritik temas: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Görüşmede İran/ ABD İsrail savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye’de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (Foto: AA)



NATO'dan yapılan açıklamaya göre Mark Rutte, ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde Türkiye-NATO ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeler aynı zamanda İran/ ABD İsrail savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konuların masada olması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (Foto: AA)



BAKAN GÜLER NATO GENEL SEKRETERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

NATO ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET
Öte yandan Ankara'daki NATO liderler zirvesine 3 aydan az bir süre kaldı. 7/8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin gündemin en üst sırasında yer alması bekleniyor. Ankara zirvesinin NATO tarihinin en kritik zirvesi olacağı değerlendiriliyor.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE TÜRKİYE YOLCUSU
NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ANKARA'DA!

