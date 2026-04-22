HANGİ KONULAR MASADA? Görüşmelerde Türkiye-NATO ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeler aynı zamanda İran/ ABD İsrail savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konuların masada olması bekleniyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Mark Rutte, ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

BAKAN GÜLER NATO GENEL SEKRETERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

NATO ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Öte yandan Ankara'daki NATO liderler zirvesine 3 aydan az bir süre kaldı. 7/8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin gündemin en üst sırasında yer alması bekleniyor. Ankara zirvesinin NATO tarihinin en kritik zirvesi olacağı değerlendiriliyor.