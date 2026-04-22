Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fotoğraf-A Haber Arşiv

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

"SAVAŞ AVRUPA'YI ZAYIFLATIYOR" UYARISI

Erdoğan , bölgemizdeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti.