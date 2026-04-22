AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye sert tepki: Açıklamaları vizyonsuzluk

Von der Leyen'in ifadelerinin, uzun zamandır AB'nin, genişleme vizyonundan ve Avrupa entegrasyonundan ne anladığıyla ilgili ortaya koydukları eleştirileri ve kritikleri haklılaştıran bir açıklama olduğunu belirten Çelik, AB Komisyonunun, Avrupa entegrasyonunu ve genişleme sürecini organik ve değerlere dayalı bir yaklaşım olmaktan çıkardığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Von der Leyen'in, Balkanlar konusundaki açıklaması, vizyonsuzluğun bir tezahürü olarak ele alınması gereken bir şey. Burada Avrupalıların, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım." dedi.

AB'nin Balkan vizyonunun ne olduğuna da bakmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Uzun zamandır Balkanlar'daki ülkelerin, AB üyesi olanların bile oylamalarda farklı yaklaşımları oluyor ve bu uzun zamandır Avrupa Birliği için bir sorun oluyor. Burada merkezi Avrupa'yla Balkan Avrupa'sı, merkezi Avrupa'yla yani Fransa-Almanya hattını kastediyorum, Akdeniz-Avrupa'sı arasındaki çelişkilerin giderek derinleştiğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi vizyonsuzluk meselesi." diye konuştu.

"Birincisi, Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'yi, Avrupa Birliği'nin rakibi olarak görüyor. Halbuki Balkanlar'da bir entegrasyon arayacaksa, burada en büyük kolaylaştırıcılardan bir tanesi, en büyük vizyon sahiplerinden bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye'nin Balkan vizyonu, barışa dayalı, Balkanizasyon dediğimiz parçalama politikalarına karşı ve daha çok değerler üzerinden oluşan bir şeydir. Burada von der Leyen'in, Avrupa Birliği'nin karşıtı olarak konumlandırdığı ülkeler içerisinde Türkiye'yi sayması, gerçekten çok vahim bir zihinsel ve siyasi çelişki."

Komisyon'un, bunu, mekanik ve bir bakıma da "Hristiyan kulübü" diyebilecekleri bir yaklaşımla ele aldığına işaret eden Çelik, von der Leyen'in açıklamasının birkaç açıdan çok ağır sorun ve çok vahim bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

Fotoğraf-AA

Çelik, Türkiye'nin, "Avrupa değerleri" diye bahsettiğiyle Komisyon'un anladığı şeyin aynı olmadığının bir kere daha ortaya çıktığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz aslında her zaman siyasi değerlere bağlı bir entegrasyondan bahsediyoruz. Ama AB Komisyonu dönüyor, dolaşıyor, o dar alanda merkezi Avrupa'nın, Avrupa'nın geri kalanını domine ettiği bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyor. Bunun sonuçlarını sadece Türkiye ile ilgili politikalarında yaşamıyorlar.

Bunun sonuçlarını bugün 'Avrupa Birliği kendi içinde bir bütün müdür?' sorusuna verilecek cevabın zayıflığında da yaşıyorlar. Mesela şöyle bir şey soralım, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta, AB ülkeleri arasında üzerinde tam anlaşılmış bir politika var mıdır? En önemlisi de bu politikanın ne kadarını hayata geçirmiştir?

İkincisi, Gazze konusunda, AB ülkeleri arasında değerler ve siyasi pratikler düzeyinde üzerinde anlaşılmış bir politika var mıdır? Kesinlikle yok. Örneğin, Almanya'dan İsrail'e dönük yaklaşımla İspanya'dan İsrail'e dönük yaklaşım arasında dağlar kadar fark var. Almanya'dan, Alman siyasilerden yapılan açıklamalarda daha çok İsrail'in eylemlerini mazur, meşru göstermeye dönük yaklaşımlar varken, İspanya ise tarihin doğru tarafında duruyor ve siyonist, katliamcı şebekeye karşı güçlü bir tavır ortaya koyuyor. Örneğin, İspanya ve benzeri ülkelerden gelen, en son Belçika'dan da geldi, İsrail'le savunma anlaşmalarının iptali, İsrail'e silah satışının durdurulması gibi konularda Avrupa Birliği içerisinde bir bütünlük var mıdır? Yoktur. Yani bu vizyonsuzluk aslında diğer alanlara da sirayet eden bir şey."

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SİYASİ OLARAK ORTAYA KOYDUĞU AĞIRLIK YOK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "Avrupa Birliği, küresel güç olacaksa, Türkiye'yi içine almalıdır, Türkiye'yi tam üye yapmalıdır." dediğini anımsatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna direnmenin sonucunda bugün Avrupa, ekonomik olarak bir dev ama siyasi olarak maalesef etkisiz eleman durumunda. Bugün NATO ile ilgili tartışmalara, İran'a dönük ABD-İsrail saldırısıyla ortaya çıkan tabloya, Gazze konusuna, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa bakın, Avrupa Birliği'nin siyasi olarak ortaya koyduğu ağırlık yok ve bir sıklet merkezi teşkil etmiyor burada Avrupa Birliği.

Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğinizde von der Leyen'in Balkanlar konusundaki bu açıklaması, aslında bu vizyonsuzluğun bir tezahürü, birebir sonucu olarak ele alınması gereken bir şey. Burada onların, Avrupalıların, bu sözleri, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım. Türkiye'yi, Avrupa Birliği'ne aday ülkeyi, büyük bir NATO ülkesini, bir rakip olarak konumlandırmak aslında Avrupa Birliği'nin bütün siyasi zembereklerinden boşaldığını, Avrupa Birliği'nin herhangi bir şekilde bırakın bölgesel gelişmeleri, Akdeniz'i, Karadeniz'i bir vizyonla ele almayı, hemen burnunun dibindeki Balkanlar konusunda bile ne kadar içeriksiz olduğunu gösteren bir şey."