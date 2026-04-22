AB Komisyon Başkanı Leyen'in skandal Türkiye açıklamasına birlikten izahat

"Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin."

Ancak konuşmasında kullandığı ifadeler gündem oldu:

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen (EPA)

Bu sözler, Türkiye'nin bölgesel rolünü göz ardı eden ve Avrupa'nın geleceğini okumakta zorlandığını ortaya koyan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Von der Leyen ayrıca Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan enerji, Çin'den iş gücü ve ABD'den güvenlik desteği alan bir modelle ilerlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirterek "daha bağımsız bir Avrupa" vurgusu yaptı.

BRÜKSEL'DEN GERİ ADIM: "TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK"

Tepkilerin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'ye ilişkin ifadeleri düzeltmek zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada Türkiye için şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğu vurgulandı

Bölgedeki ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortak olduğu belirtildi

Özellikle Orta Koridor ve bağlantısallık projelerinde kilit rol oynadığı ifade edildi

Göç yönetimi gibi alanlarda uzun süredir devam eden iş birliğine dikkat çekildi