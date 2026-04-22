AB Komisyon Başkanı Leyen'in skandal Türkiye açıklamasına birlikten izahat
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı cümlede anarak yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Avrupa’nın “başkalarının etkisine bırakılmaması gerektiğini” savunan von der Leyen’in sözleri, Ankara’yı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çekerken, Brüksel’den gelen düzeltme açıklaması dikkat çekti.
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini "jeopolitik zorunluluk" olarak nitelendirdi.
Ancak konuşmasında kullandığı ifadeler gündem oldu:
"Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin."
Bu sözler, Türkiye'nin bölgesel rolünü göz ardı eden ve Avrupa'nın geleceğini okumakta zorlandığını ortaya koyan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.
Von der Leyen ayrıca Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan enerji, Çin'den iş gücü ve ABD'den güvenlik desteği alan bir modelle ilerlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirterek "daha bağımsız bir Avrupa" vurgusu yaptı.
BRÜKSEL'DEN GERİ ADIM: "TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK"
Tepkilerin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'ye ilişkin ifadeleri düzeltmek zorunda kaldı.
Yapılan açıklamada Türkiye için şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğu vurgulandı
Bölgedeki ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortak olduğu belirtildi
Özellikle Orta Koridor ve bağlantısallık projelerinde kilit rol oynadığı ifade edildi
Göç yönetimi gibi alanlarda uzun süredir devam eden iş birliğine dikkat çekildi
Sözcülük ayrıca Türkiye'nin anılmasının bir "kıyaslama" amacı taşımadığını savunarak, ifadelerin jeopolitik bağlamda kullanıldığını öne sürdü.
AVRUPA'YA İÇERİDEN DE TEPKİ: "HATALI ANALİZ"
Tartışmalar sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da von der Leyen'in sözlerine açık şekilde karşı çıktı.
Amor, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliği mesajlarıyla çelişiyor ve jeopolitik açıdan hatalı bir analizdir."
AVRUPA'NIN ÇELİŞKİSİ: ELEŞTİRİDEN İŞ BİRLİĞİNE
Ortaya çıkan tablo, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaklaşımındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yandan Türkiye'yi "etki unsuru" olarak tanımlayan söylemler, diğer yandan Ankara'nın vazgeçilmez ortak olarak vurgulanması, AB'nin stratejik tutarsızlığı olarak yorumlandı.
Özellikle enerji, güvenlik, göç ve ticaret gibi kritik başlıklarda Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyan Avrupa'nın, siyasi söylemde farklı bir dil kullanması dikkat çekti.