Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi siyasi zavallı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir.

"NETANYAHU ZİHNİYETİNİN İŞBİRLİKÇİSİ"

Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin "Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi" olarak bakacağı çok nettir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA

İsrail'in soykırım şefi Netanyahu ve siyonist kabinesi tarafından sıklıkla tehdit edilen Başkan Erdoğan'a "Netanyahu'nun dostu" iftirası atan Özel, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım. Erdoğan da dostu Netanyahu'yla..." ifadelerini kullandı.

GAZZE'NİN YETİM BEBEKLERİNİ İSRAİLLİLERLE BİR TUTTU



Daha önce toprakları için "vatan mücadelesi" veren Hamas'ı ABD ve İsrail gibi "terör örgütü" ilan etmiş olan CHP Genel Başkanı, bu kez Gazze'nin mazlum bebekleri ile İsrailli işgalcileri bir tuttu.



Özgür Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.