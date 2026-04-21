AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e eleştiri: Saldırıları yok hükmündedir

"SALDIRILARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yok hükmünde olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir" ifadelerini kullandı.