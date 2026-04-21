Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı!

"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı CHP'li Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Nisan 2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."