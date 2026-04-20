İzmir’de kooperatif skandalı! MASAK raporunda 440 milyonluk transfer

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen kooperatif projelerindeki yolsuzluk skandalı derinleşiyor. MASAK raporuyla belgelenen usulsüzlük zincirinde, taşeron firma sahibinin belediye kaynaklı 440 milyon lirayı kayınvalidesinin hesabına aktardığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 12 şüphelinin tutuklandığı kentsel dönüşüm ve kooperatif yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili MASAK raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

4 YILDA 440 MİLYON TL AKTARMIŞ!

Kooperatifin inşaat işlerini yapan eski CHP Tunceli milletvekilinin kardeşine ait şirketten, alt taşeron şirket olan Loft Mimarlık şirketine 4 yılda 440 milyon 599 bin lira aktarıldığı, bu şirketin sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir'in de parayı farklı zamanlarda kayınvalidesinin hesabına gönderdiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON AŞ üzerinden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yürütülen soruşturmada kooperatifler aracılığıyla menfaat sağlandığı iddiasıyla "zimmet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da var.

YÜKLÜ PARA TRANSFERİ

MASAK raporunda yer verilen 'kaynana' detayı, kooperatifin 440 milyon lirasının nasıl buharlaştığını ortaya koydu. Kooperatifin inşaat işlerini yapan CHP PM üyesi ve eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'na ait şirket ile alt taşeron şirket olan Loft Proje Danışmanlık Mimarlık firması arasındaki yüklü miktardaki para transferi dikkat çekti.

HEPSİ MASAK RAPORUNA TAKILDI

Kooperatifin inşaat işlerini yapması için farklı zamanlarda Erdal Şaroğlu'na ait City Construction şirketine ödenen 440 milyon 599 bin lira, alt taşeron şirket olan Loft Mimarlık İnşaat şirketine aktarıldı. Loft Mimarlık şirketinin sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir de bu parayı kayınvalidesi Serap Özdemir'in hesabına gönderdi.

Raporda kayınvalide Serap Özdemir'in sigortalı çalışma kaydı ile şirket ortaklığı bulunmamasına vurgu yapılırken, kooperatifin inşaat çalışmaları için ödenen 440 milyon liraya rağmen, inşaatta hiçbir ilerleme olmadığı ifade edildi. CHP'li vekilin kardeşine ait şirketten gelen paraların aynı gün içinde tamamının ya da büyük bir kısmının şirket sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir'in kayınvalidesinin hesabına transfer edilmesi dikkat çekici olarak değerlendirildi.

İNŞAATTA İLERLEME OLMADI

Sabah'ın haberine göre; Raporda gönderilen paralar karşılığında inşaatlarda bir ilerleme olmadığı, söz konusu yüklü para transferlerinin ticari mahiyet kazandırılarak şirketten uzaklaştırıldığı ve kaynağının gizlendiği, meşru ticaret görünümü verildiği vurgulandı.

Ayrıca İzmir Bayraklı merkezli Loft Danışmanlık şirketinin CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun sahibi olduğu Smartstart Danışmanlık şirketine 2023-2025 tarihleri arasında 11 işlemde toplam 640 bin 80 lira para transferi de yapıldığı belirlendi. CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu, geçtiğimiz aylarda düzenlenen kooperatif yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Raporda Loft Proje Mimarlık İnşaat şirketinin bilançosu da incelendi. İncelemede şirketin 2021'de özkaynakları eksiyken, Tuba Karaahmetli Özdemir tarafından 2021'de satın alındıktan hemen sonra yüklü para girişlerinin artmasıyla beraber bilanço kalemlerinde ciddi artışlar olduğu ifade edildi.