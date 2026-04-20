CHP’li Yenişehir Belediyesi’nde işe giriş bedeli: 250 bin TL

Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunun yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 taşınmaz ve 13 araca el konuldu. Soruşturma dosyasından çıkan detaylar, belediyedeki işe alım süreçlerinde dönen rüşvet trafiğini gözler önüne serdi.

OTOMOBİLİNİ SATIP RÜŞVET VERDİ

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, belediyede işe girmek isteyen Mehmet Çalışır ile yapı kontrol biriminde görevli Serhat Özmez arasındaki pazarlık oldu. İşe girmek için nakit paraya ihtiyacı olan Çalışır'ın, istenen rüşveti ödeyebilmek adına otomobilini sattığı belirlendi.

Rüşvet Miktarı: 250.000 TL

250.000 TL Yöntem : Paranın bir poşet içerisinde elden teslim edilmesi.

: Paranın bir poşet içerisinde elden teslim edilmesi. Sonuç: 25 Ağustos 2025 tarihinde işe girişin yapılması.

DOSYADAKİ İTİRAF NİTELİĞİNDEKİ DİYALOGLAR

Sabah'ın haberine göre; Teknik ve fiziki takip verilerine göre, rüşvetin teslim anına dair fotoğraflar ve ikili arasındaki konuşmalar kanıt olarak dosyaya girdi. İşe alım pazarlığının ne kadar şeffaf (!) bir şekilde yapıldığını gösteren o diyalog:

Çalışır: Serhat'ım beni belediyeye aldırma gibi bir imkan var mı? Ne gerekiyorsa ben vermeye hazırım.

Özmez: Ayda 40 bin TL, haftada iki gün izin. 250 bin TL istiyorlar, hemen de başlatırlar.

Çalışır: Tamam.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Yürütülen soruşturma kapsamında sadece işe alımlar değil, ihaleye fesat karıştırma iddiaları da mercek altına alındı.