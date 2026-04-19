İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ektili olan sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda ve kentin yüksek noktalarında etkili olmaya devam eden sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun sis nedeniyle beyaz örtünün altında kalırken, sadece köprü ayaklarının üst kısımları görülebildi. Havadan yapılan çekimlerde güneşin doğuşuyla seyirlik manzaralar oluştuğu görülüyor.