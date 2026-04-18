Balıkesir'in eti Ağrı'daki bakkaldan! CHP'li belediyeden pes dedirten ballı ihale

Balıkesir’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde patlak veren ihale skandalı "bu kadarına da pes" dedirtti. CHP’li Ahmet Akın döneminde gerçekleştirilen 22 milyon liralık gıda alım ihalesinin, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki bir mahalle bakkalına verildiği ortaya çıktı. İBB de, kent lokantalarının tatlılarını Muş’taki bir bakkaldan almıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kent Mutfakları" için yaptığı gıda alım ihalesinde rota şaşırttı. Haziran 2025'te açılan kırmızı et, süt, ayran, yoğurt, tereyağı ve kaşar peyniri alım ihalesinin, bin 550 kilometre mesafedeki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan bir bakkal dükkanı olan Polat Ticaret'e verildiği ortaya çıktı.

CHP’li Ahmet Akın Sabah'ın haberine göre Bakkal görünümünde olan firmaya ihale karşılığında 22 milyon 250 bin TL ödendi. Şaşkınlık yaratan ihale akıllara İBB'deki şerbetli tatlı ihalesini getirdi. Yolsuzluk soruşturmasına da yansıyan ihalede, Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alındığı ortaya çıkmıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi MUTLAKA ARAŞTIRMALI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde denetim ve plan bütçe komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Belediyemiz kırmızı et, yoğurt, ayran ve peynir alım ihalesi yapıyor. Balıkesir'de bu alım işini karşılayacak yüzlerce firma var. Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz, Susurluk.