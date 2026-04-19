Gaziantep’te korku dolu anlar: Müstakil ev çöktü, yan binada can pazarı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle müstakil bir ev yerle bir oldu. Çökme sonucu yan binada mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiyenin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta korku dolu dakikalar yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan şiddetli sağanak yağış, uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen müstakil bir evin taşıyıcı sistemine zarar vererek çökmesine yol açtı. Gürültüyle yerle bir olan bina, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta birimleri, yeni bir çökme riskine karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik kordonu oluşturdu. AFAD ekipleri, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı hassas bir arama tarama çalışması başlattı.

YAN BİNADA CAN PAZARI YAŞANDI

Çökmenin şiddetiyle çevreye saçılan devasa moloz yığınları, bitişikteki evin giriş kapısını tamamen kapattı. Evde bulunan 2 vatandaş, kapının açılmaması nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahale sonucunda, içeride mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ENKAZDA KİMSE OLMADIĞINI BELİRLEDİ

Kullanılmayan evde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çökme anında bina içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmadığı kesinleşti. Olayın boyutu AFAD'ın tarama çalışmalarıyla netleşirken, mahalleli rahat bir nefes aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Editörün Notu: Bölgedeki sağanak yağışın devam etme riskine karşı vatandaşların hasarlı ve eski yapılardan uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor.